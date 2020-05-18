5.4吋iPhone 12新模擬圖曝光！瀏海尺寸縮減33%　外型致敬iPhone 4

▲iPhone 12渲染圖。（圖／取自LetsGoDigital）

記者王曉敏／綜合報導

外界預期蘋果今年秋季的 iPhone 12（暫稱）系列新機將涵蓋 4 機款，其中入門版的 iPhone 12 將有 5.4 吋及 6.1 吋兩種螢幕大小。為進一步了解該機款，荷蘭設計師 Jermaine Smit（又名Concept Creator）設計一系列 iPhone 12 的 3D 模擬圖，整體設計與預期相同類似蘋果 iPhone 4，後置雙鏡頭則與 iPhone 11 類似。

科技網站《LetsGoDigital》指出，雖然 5.4 吋螢幕聽起來可能較 4.7 吋的 iPhone SE 2020 更大，但由於後者的螢幕邊框較寬，因此手機整體體積不會比較小。根據網路上曝光的尺寸，對比 4.7 吋新 iPhone SE 的 138x67mm，5.4 吋 iPhone 12 尺寸將僅 131x64mm，較 SE 更小！

這也是許多資深果粉所期待的，取消寬邊框、拔掉瀏海，以合理的價格提供一支功能強大且現代化的智慧型手機。因此，許多人預期 5.4 吋 iPhone 12 將成為 2020 年最受歡迎的 iPhone 機款。

▲iPhone 12渲染圖。（圖／取自LetsGoDigital）

該機款的命名方面尚無法確定，目前網路上普遍有兩種稱呼：一種是將 5.4 吋機款稱作 iPhone 12、6.1 吋機款稱作 iPhone 12 Max；另一種是將 5.4 吋機款稱作 iPhone 12 Mini、6.1 吋機款稱作 iPhone 12。

外型設計方面，目前普遍預期 iPhone 12 系列將延續 iPhone 4 的外型設計，採用平坦不鏽鋼的邊緣設計，正面背面皆以玻璃覆蓋。雖然瀏海不會完全消失，但與當前的 iPhone 11 相比，瀏海的整體面積將縮減 33%，但「寬度」將保持不變。

儘管近來許多智慧型手機大廠已陸續在手機中添增螢幕下指紋辨識技術，不過蘋果在其領先群雄的 3D 人臉辨識技術上投入了大量的時間與金錢，因此預期蘋果不會輕易放棄該技術。據此前消息，蘋果今年將進一步精進 3D 人臉辨識技術，允許在更多視角下解鎖手機。

▲iPhone 12渲染圖。（圖／取自LetsGoDigital）

規格方面，iPhone 12 系列預計將搭載採用 5 奈米製程的 A14 Bionic 處理器，效能將較 7 奈米製程的 A13 更強。今年 3 月，社群媒體流傳一張疑似 A14 處理器的跑分結果，成績較今年高階 Android 智慧型手機所搭載的高通 S865 處理器更高。據報導，5.4 吋及 6.1 吋 iPhone 12 都將配備 4GB RAM，iPhone 12 Pro 系列則可能配備 6GB RAM。儲存空間則可能是 128GB、256GB 及 512GB 的組合。

價格部分，綜合目前消息，5.4 吋 iPhone 12 起售價將僅 649 美元（約新台幣 1.95 萬元），6.1 吋 iPhone 12 售價則為 749 美元（約新台幣 2.25 萬元）起。6.1 吋、6.7 吋兩款 iPhone 12 Pro 起售價則分別為 999 美元（約新台幣 3.01 萬元）及 1099 美元（約新台幣 3.31 萬元），與前代相同。

受到新冠肺炎影響，許多分析師預期今年蘋果新機將不會像往年一樣於 9 月亮相，而會在 10 月至 12 月間推出。顏色方面，iPhone 11 系列有黑、白、綠、黃、紫及（PRODUCT）RED 紅色共 6 色選項，有消息指出，今年的 iPhone 12 將添淺藍色及淺橘色的新色。此外，傳蘋果正在製作一種「深藍色」選項，預計將用於 iPhone 12 Pro 系列。