違法「網售母乳」即起納管！　食藥署：最重可罰30萬

▲有人在網路上違法販售母乳，食藥署警告最重可罰30萬。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

母乳是寶寶最好的營養來源，但卻不是每個媽媽都可以有足夠母乳餵養寶寶，近日就傳出有人在網路上違法販售母乳，食藥署強調，由於供應者的疾病史、母乳收集方式或儲存條件等資訊不明，具有潛在健康風險，食藥署也在即起納入管理，未來只要發現類似違規，最重可罰30萬元。

食藥署簡任技正周珮如指出，母乳是人體的體液，如牽涉人體傳染性疾病，涉及傳染病防治法相關規定，而母乳一旦成為交易對象，則屬消費者保護法規範的「商品」；母乳的品質及安全，與母親的身體健康、用藥情形及母乳收集、儲存等條件有關。私人販賣的母乳，因為供應者的疾病史不明，且母乳未經過檢測，可能傳遞藥物或病毒（如HIV病毒）。

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另外，母乳收集、儲存或處理方式不當，也會有變質或遭細菌或病毒污染的風險，主管機關得依消保法第33條之規定進行調查，並視調查結果，依同法第36條予以適當處置。而為強化管理，衛福部在109年5月18日發布「衛生機關對於網路販賣母乳之管理原則指引」，說明私人販賣母乳涉及的管理規定。

周珮如強調，民眾一旦私下交易母乳，就是視同營業業者，依法可要求限期改善、回收、銷毀等，也可以開罰3萬～30萬元罰鍰，並可以連續處罰。

針對母乳量不足對媽媽，國健署也建議，可諮詢兒科醫師，以安全方式哺育，千萬不要購買來路不明，未經消毒、檢驗的母乳；另外，國健署也補助台北市立聯合醫院婦幼院區、衛福部台中醫院、成大醫學院附設醫院等3個母乳庫，接受全國各地的媽媽無償捐贈母乳，只要經醫師開立處方箋提出申請需要，可提供安全的母乳給予有特殊需求的嬰兒使用。