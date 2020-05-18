苗栗翁騎單車違規遭撞　托運行員工「手刀跑百米」救人擋雨　

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣卓蘭鎮1名詹姓老翁（81歲）日前騎腳踏車外出，違規跨越雙黃線時沒注意後方來車，當場被煞車不及的小客車撞上，老翁被撞彈飛後重摔在地；附近貨運行10多名員工聽到撞擊聲，以跑百米的速度衝出來幫忙，後來下起傾盆大雨，他們更搬出大陽傘幫老翁擋雨，展現濃濃人情味。

▲81歲的詹姓老翁，因違規跨越雙黃線，遭後方來車撞飛，導致髖骨骨折送醫救治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

卓蘭警方表示，這名81歲的詹姓老翁，16日下午4時許，騎著腳踏車從巷子穿出，正要越過興南街時，遭到1名由韓姓女子（30歲）所駕駛的小客車，從後方直接撞上，老先生被撞後翻滾2圈，當場倒地不起，附近民眾聽到撞擊聲響，紛紛衝上前查看，並趕緊通知119錢來救援。

▲老翁被撞後，附近民眾紛紛前來關心，還拿傘出來幫忙遮雨協助救援。（圖／記者黃孟珍翻攝）

「碰」的一聲，也把附近拖運行的員工嚇了一跳，發現是前方車禍，紛紛丟下手邊工作，用衝百米的速度衝向車禍現場救人，當時正好下起傾盆大雨，還有許多民眾幫忙撐傘，協助老先生送醫救治；所幸老翁送醫救治後只是髖骨受傷，無生命危險，但仍要觀察是否開刀，至於詳細肇事責任歸屬，還要進一步釐清。

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