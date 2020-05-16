台3線大型重機過彎失控　打滑摔進水溝「4名追焦手」慘遭波及　

▲陳姓騎士因過彎不慎，導致大重機失控打滑，衝向路邊水溝，正好撞上在水溝內捕捉鏡頭的4名追焦手，連同騎士共5人送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名陳姓男子（23歲），16日上午騎乘大型重機行經台3線105公里處時，因過彎不慎，導致失控打滑，整輛機車滑向路邊水溝，正巧水溝內躲著4名追焦手，重機直接撞上人群，連同騎士共5人送醫；事後陳男還上網PO文，對這些遭波及的追焦手感到抱歉。

頭份警方表示，這名陳姓騎士16日上午9時許，騎乘大型重機行經台3線苗栗縣三灣鄉大河村路段一處彎道時，因過彎失控，自摔往路邊水溝直直衝去，正好在水溝內有2名19歲田姓、李姓少年及1名20歲楊男和1名23歲辜姓女子正在捕捉重機騎士的鏡頭，當場被打滑的機車撞個正著；連同騎士共5人都受到擦傷，分別送醫治療中，至於詳細責任歸屬，警方還在釐清中。

苗栗縣警局交通隊表示，台3線因路面寬敞灣道又多，被視為重機車友的天堂，警方也在年初就加強這路段的取締工作，苗栗路段超速取締件數2019年1到4月為10670件，2020年1到4月減少為6325件。警方也呼籲，駕駛遵守速限行駛，以確保自身及其他用路人安全。

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