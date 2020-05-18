分析韓國瑜反罷韓三招　黃光芹：管你同不同意罷免，他都可繼續做下去！

▲韓國瑜今到議會進行施政報告，對去年請假選總統道歉。（圖／記者洪正達攝）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市6月6日將舉行市長韓國瑜罷免案，對此，資深媒體人黃光芹今天（18日）認為，韓國瑜有三招，「高雄人，他在『堵』你們不會有57萬人出來投票！」她也拿2017年罷免時代力量立委黃國昌失敗來比較，「這一次罷韓不一樣，要同時過兩關。」

黃光芹在臉書說，其實韓國瑜「蓋牌」的招術很簡單，就是當兩個門檻中的一個，他看已經拚不過了，亦即同意罷韓的，照現在的態勢看來，絕對超過不同意的，「所以叫韓粉不必出來了，轉而衝刺第二個門檻。」

黃光芹指出，另一個門檻如果通不過，罷韓就算失敗，亦即絕對要有（2018原選區）選舉人口中的25%出來投票，換算為57萬人左右，眼見用疫情嚇阻那招不管用，他改以：

A、叫韓粉不要出來貢獻投票率。

B、發動人盯人、盯著你不敢出來投票。

C、因為66不是連假或暑假，他寄望年輕人不會返鄉投票。

▼韓國瑜今到議會進行施政報告，對去年請假選總統道歉。（圖／記者洪正達攝）

黃光芹表示，一旦將投票率拉低到25%以下，管你同不同意罷免，他都可以繼續做下去，「所以他在堵（賭），罷韓的不會有57萬人出來投票。」

黃光芹提到，上一次罷免黃國昌不成，是因為罷黃的、保黃的都出來了，才會過25%的門檻，再去拚不同意大過同意罷免，這樣才保住黃；這一次罷韓不一樣，要同時過兩關，「簡單來說，至少要有超過57萬1000人出來罷免他。這樣清楚了嗎？」

高雄市議會今舉行第三屆第三次定期大會市長施政報告及議員質詢，韓國瑜在結語時，突然因去年請假選總統而向市民道歉，「我們冷靜謙虛傾聽，去年請假選總統要向市民致上歉意，非常非常抱歉，這三個月時間，依然非常認真為高雄打拚。參選期間跟市府保持聯絡，休假之後我個人把一天當兩天用，念茲在茲把高雄更變好，大家攜手團結努力，改名一百年再次發光發熱。」

▼黃光芹臉書發文。（圖／翻攝黃光芹臉書）