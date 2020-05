WHA登場！台灣「連續4年」未受邀　各國將聯手發聲反制

▲WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社記者唐佩君、戴雅真布魯塞爾/倫敦18日專電

世界衛生大會(WHA)視訊會議今天登場,台灣連續第4年未受邀,由於世界衛生組織執意配合中國一中原則排除台灣,政治凌駕健康作為已引起國際廣泛批評,預期今天會議堅定挺台聲音不會缺席。

第73屆世界衛生大會於日內瓦時間今天中午12時(台北時間晚上6時)登場,今年因2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情蔓延全球,WHA史上首度以視訊會議形式舉行;世界衛生組織(WHO)雖將會員國報名與會時間延長至開會前,但相關消息指出,WHO將連續第4年拒台灣於門外。

今天WHA主題將討論COVID-19,WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)將針對這個主題發表談話。

自從病毒從中國武漢爆發蔓延迄今,全球近190個國家受害,國際湧現中國隱匿疫情以及WHO處置失當的批評聲,不少國家有意發起聯合調查疫情全球大流行行動。

例如今天大會上將通過一份由歐盟領銜約60國共同提案的決議草案,要求譚德塞合作實地調查病毒源頭,並盡早啟動應對疫情的檢討。

除要求調查疫情處置外,更重要的是也有許多國家不滿當前全球衛生合作現況,但WHO執意配合中國的一中原則排除台灣,其政治凌駕健康作為,掀起國際廣泛批評,會員國今天如何討論台灣議題將是另一個焦點,會中堅定挺台聲音不會缺席。

預計除友邦外,會議期間理念相近國家也將加入為台灣發聲,表態反對政治凌駕健康。

台灣曾在2009至2016年連續8年以觀察員身分與會。但2017年起WHO連年拒絕邀請台灣,今年是連續第4年未受邀。不過今年因台灣防疫成果獲國際關注,支持台灣參與WHA聲浪創下近年高峰。

