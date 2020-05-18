美加等8國「挺台出席WHA」信件曝光！　致函譚德塞：台灣專業可救人命

▲ 世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）重創全球，台灣防疫成果備受國際肯定，但仍未獲邀參加今（18）日登場的世界衛生大會（WHA）。美國、加拿大及6個主要盟國日前致函世界衛生組織（WHO）指出，台灣被排除在外的情況在疫情爆發後造成嚴重的公衛問題。

《加拿大通訊社》取得這封信函的草稿，文中美國、加拿大、澳洲、法國、德國、紐西蘭、英國及日本向WHO秘書長譚德塞傳達嚴厲的訊息，呼籲允許台灣以觀察員身分參加這場重要會議，同時要求WHO別再玩弄政治。上述8國駐日內瓦外交官7日與另2名WHO高級官員舉行會議時，也口頭提出這項要求。

該封信函指出，「台灣在控制大流行方面取得早期成功，使其具備參加WHA的資格。台灣被全球衛生體系孤立，不僅是個嚴重的公衛問題，也是阻礙現今與未來努力的障礙」，當重要的衛生訊息無法自由流通，國際社會便受到傷害。

美加等8國在信中表示，台灣在世界衛生領域上是個有能力且負責任的角色，擁有「可幫助拯救世界各地生命」的科學及技術專長。WHO的指導原則應是確保「所有人」都有權享有最高衛生標準，不論政治信仰、種族、宗教或社會經濟條件。但WHO違背其指導原則，將台灣排除在外，相當令人遺憾。

這封信傳達的訊息與美國美中經濟與安全審查委員會上周發布的一份報告呼應。報告提到，台灣持續被WHO排除在外「危及全球公衛」。WHO忽視台灣的訊息，導致其他國家的反應嚴重落後，「若WHO在1月初允許台灣衛生專家分享資訊和最佳做法，世界各國政府本可獲得更完整的訊息，做為公衛政策的基礎。」

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