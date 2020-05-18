武漢一社區「篩檢需持身分證拍照」　網怒了：偷個資…官方：已經制止了

▲武漢開始全城大篩檢。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢日前開始全城大篩檢，10天要檢測1100萬人，17日湖北新增無症狀感染者14例。目前，核酸檢測已進入後半段。不過，大陸微博網友日前PO文吐槽，「江岸區融科天城二期小區在給居民做核酸檢測時，謊稱是政府規定，要求所有檢測居民手持身分證拍照留底，實則非法騙取居民個人資料。」

據《澎湃新聞》報導，該網友還表示，被非法盜取個資的居民已達200多人。PO文一出，立即引發網友熱烈討論。5月17日，據武漢市江岸區官方微博通報指出，網曝屬實，「對江岸區融科天城二期社區在為居民做核酸檢測時，要求參加檢測的居民手持身份證拍照留底的行為已制止，相關照片完全刪除。」

江岸區新冠肺炎疫情防控指揮部則通報稱，經核實，5月16日，江岸區球場街北社區衛生服務中心在該社區進行核酸檢測取樣過程中，為確保準確性和方便後期建立社區居民家庭醫生保健檔案，自行決定在對受檢居民進行採樣登記時拍攝居民手持身份證的照片。

通報指出，部分居民對此提出異議後，5月17日上午，區衛健局和球場街道辦事處約談了該中心負責人，制止了此行為，由公安部門使用技術手段確保已拍攝的照片完全刪除，確保居民個資不外泄、利益不受損，並就相關情況向居民進行瞭解釋說明；下一步，江岸區將繼續加大核酸檢測工作統籌調度力度，加強工作人員教育管理，確保檢測工作平穩有序。

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