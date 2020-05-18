小琉球美人洞婦人抓海龜被拍下　遭逮做筆錄嚇傻「不知道違法」

記者陳崑福／屏東報導

一名女遊客到屏東縣小琉球海域抓起海龜把玩，被民眾拍下畫面，向安檢人員檢舉，安檢人員循線找到這名女子，她供說不知如此違法，調查後依違反野生動物保育法函送法辦。

▲一名遊客小琉球海域把玩海龜被依野生動物保育法送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲不得觸摸海龜宣傳影片。

海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所於17日下午2時許，接獲民眾報案稱：「於小琉球美人洞沙灘發現戲水遊客騷擾海龜情形。」並出具一段所錄影片，海巡人員立即動員全力追查。

安巡人員表示，近期因新型冠狀肺炎疫情逐漸趨緩，加上近日連續出現35度以上高溫，小琉球地區戲水遊客也出現往常人潮，昨天中午12時許，有一民眾至小琉球安檢所報案稱：「其在小琉球美人洞附近海域戲水時，拍攝到一女性遊客有騷擾海龜情形」，畫面中出現身穿藍衣婦女站在沙灘邊直接伸手抓海龜，受驚擾之海龜甚至急忙擺動前肢引起水花情形。

小琉球安檢所受理報案後，立即前往事發附近沙灘比對追查，最後在案發沙灘發現疑似影片中騷擾海龜女子，將其帶回實施筆錄訊問，經偵訊後，依法送辦。

安檢人員說，小琉球遊客違法觸摸、騷擾海龜事件時有所聞，從數月前發生多起觸摸海龜，到近期4月份遊客腳踩海龜等案件，每一涉案的民眾最後都被處以數十萬元以上的罰金，籲請遊客不要觸法，以免被罰。

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