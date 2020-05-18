來自鹿野的馬薩拉粉！台灣在地優質物產「夏季小農展」5/21開跑

▲復興鄉的五月桃。（圖／好時好物提供）

記者黃士原／台北報導

宣揚台灣優秀農產品的好時好物夏季小農展5月21~24日於台北Sogo忠孝館12F熱開展，結合全台農林漁牧第一等好農共45攤齊聚，並特別邀請到過去專做出口的花農前來共襄盛舉，現場洋桔梗、小品嘉得莉亞蘭、與墨西哥鐵樹等近百種花卉樹種參展。

初夏小農展集結了許多初次在台北百貨公司登場的農產品，如來自台東鹿野、自行育種與種植並研發調味香辛料的香辛深淵、來自綠島的珊瑚礁海鹽舖，帶來海鹽錠、鹽滷酸菜與味噌以及豆腐等等，來自桃園的旺萊獅，也將一次帶足八個品種的鳳梨，讓大家認識鳳梨的魅力。此外，來自貢寮的海洋牧場，也會帶來活海膽與活鮑魚。

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▲香辛深淵的馬薩拉粉。（圖／好時好物提供）

這次小農展另一特色是在政府單位支持下，農民們集結來參展。例如來自桃園、在桃園青年事務局的支持下，首次參展的19位桃園青農中，便有成功外銷至歐洲、擁有有機與慈心認證的達觀有機高山茶、以及頂級牛角綠竹筍等。另外也是首次參展、素來倡議里山生活的台灣原味，也在行政院農業委員會農糧署的支持下，集結了25攤擁有有機（轉型期）驗證通過或友善耕作登錄農民自家生產之農產品，其中並包含了四個原民部落，帶來復興鄉的五月桃、台東的鹽膚木、以及下海手採的海葡萄等等。