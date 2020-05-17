桃園3歲童賣場遭擄「丟包12公里外」！30小時在新竹抓到人了

▲桃園3歲童賣場遭擄。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中、楊淑媛／桃園報導

桃園一名3歲男童16日與祖母一同逛中壢家樂福，沒想到被陌生男子拐走，被帶到大溪區的中正公園，距離中壢家樂福12公里遠。警方調查後，鎖定一名男子，30小時內順利在新竹逮到人，隨後由桃園中壢分局押回偵訊，詳情仍待進一步釐清。

中壢警分局指出，該案發生於5月16日，3歲小男童與阿嬤嬤至中壢區家樂福大賣場購物，阿嬤因去上廁所出來後，發現原在廁所外的小男童竟不見了，相當著急，遍尋大賣場內不著後，於13時45分立向警方報案請求協尋。

▼桃園3歲童賣場遭擄，最後在12公里外的公園被發現。（圖／翻攝《東森新聞》）



由於桃園市議長邱奕勝住在中壢區，男童家人遂經由地方里長轉請邱議長協助，邱議長及里長和男童親友，立即於臉書、Line群組發布協尋訊息，所幸順利在大溪區的中正公園找到男童。

警方事後鎖定一名騎機車的男子，傳喚對方到案，同時展開行動，17日順利在新竹逮到人，由桃園中壢分局押回偵訊。

據了解，犯案的是41歲的陳姓男子，平時在大溪的工地打工，有妨害性自主、強制猥褻等多項前科，目前仍接受精神治療，沒想到日前他又伸出魔爪，在桃園賣場擄走男童，帶到大溪的工地，最終男童機警逃離，跑到附近的中正公園，才被人發現。

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