雕塑家Elisabeth Picard　30萬條束帶纏綑的詭譎異世界

來自加拿大魁北克蒙特利爾（Montreal）的雕塑家Elisabeth Picard，將平凡無奇的束帶（zip-ties）轉化成氛圍詭譎、猶如異世界的立體雕塑。1981年出生的她，創作靈感源於大自然中有機體生長或轉化的態樣以及結構，藉著手工技巧，Picard熟稔地揮灑這項工業材料，在原有粗糙無華以及細膩組織後那一種摹擬生物或地景的雕塑這兩者間，使其韜藏著巧拙對比，而如此加諸材料的人為設計，亦透過組裝、扭轉、繪畫以及半透明等雕塑方法，進一步深化了此種對比屬性。藉由她的創作，束帶藝術不僅躋身到優雅縝密的層次，並成功詮釋出材料潛質。





束帶不僅是這位藝術家創作雕塑的媒材， Picard還發展出一套儼如Meccano此類組合玩具的構建系統，可無窮無盡地發展和擴張模型，讓她創作時得以靈活組合，打造多樣化尺度與造型輪廓的雕塑，從微型構件到漂浮式結構，無不詮釋得酣暢淋漓。瞻覷形形色色的束帶雕塑，經背光效果映襯後，強化了材料的半透明感與獨特視覺色彩，同時流露出近似浮雕的韻味，這些雕塑漫瀰著一股神秘幽賾的氣息，彷彿光線沁入水中那種朦朧深邃畫面，迷人卻也未知。

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圖文來源／Colossal

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