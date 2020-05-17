廣原小熊Mulas野放　成功返回森林的家

▲▼ 廣原小熊Mulas野放，成功回森林的家。（圖／台東林管處提供，下同）

記者楊鈞典／台東報導

2019年7月27日台東縣海端鄉廣原村出現一隻落單雌性小熊，村民發現後通報台東林管處接手照養，後來並由部落依據布農族儀式命名為姆拉斯（Mulas）。經過10個月後，16日上午由直升機載送，順利回到中央山脈，從Mulas佩掛的衛星發報器傳回的訊號，也顯示牠已經開始活動。

Mulas小熊初照養時體重僅3.9公斤，尚在哺乳期，無法獨立生活；也因少了母熊的帶領，需要藉由階段性的野化訓練增加對自然環境的適應能力。野訓後期，Mulas還在半開放式的野訓場近自然環境生活，學會取食各種植物、野果，也學會獵捕野生動物以及展現上樹築巢棲息的行為。野放前Mulas體重已長到42公斤，年齡一歲左右。照養期間歷經4次健康檢查，狀態良好，經評估已達可獨立生活的年齡及體型。林管處從年初即開始勘查適宜野放地區，為確實掌握野放點環境及生物資源，多次派員前往現場勘查，確認適合作為野放地點。

野放前一日，工作人員已先至現場進行地面整備工作，野放當日也特地邀請在地大埔部落耆老司訓妹及當初通報的族人們為Mulas祈福，Mulas帶著部落族人及林管處工作人員的祝福，在2位獸醫師護送下，於上午7點10分搭乘民間航空直昇機順利起飛。抵達現場後，工作人員讓Mulas先在籠內待了一個多小時，讓牠觀察這片未來屬於牠的森林，籠門開啟後，只見Mulas緩緩步出，向周邊張望探索並緩步前進，然後以稍快步伐奔跑向森林中。

▼ Mulas小熊帶著部落族人的祝福離開。（圖／台東林管處提供）

Mulas身上配掛具有延展設計及預設一年後自動脫落的衛星發報頸圈，發報器將定時傳送位置訊息，林管處規劃至少半年的監測追蹤，希望能掌握Mulas野放後的動態，16日野放後已在今日上午接收到Mulas發報器的第一次訊號，顯示Mulas已經往南移動到南方1.2公里處。從Mulas救援、照養至野放，林管處感謝所有在過程中參與協助的團體及個人，除了林務局全力支持，包括台北市立動物園及特有生物保育研究中心、屏東科技大學野保所等單位，尤其感謝委託照養的野灣野生動物保育協會團隊全心全力參與，以及當地部落族人的通報與支持。

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