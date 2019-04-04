四川森林大火「增至31人殉職」　倖存者曝：火焰像巨大彎刀飛過來

▲四川森林大火共造成31人犧牲。（圖／翻攝自微博@中國青年報）

大陸中心／綜合報導

四川省涼山州木里縣境內近日發生森林大火，導致多名消防員和地方救火隊員殉職。木里縣護林防火辦公室今（4）日表示，該火場新增一名犧牲的救援人員。在這場山火中的倖存者透露，「爆燃的瞬間，火焰像巨大的彎刀，不到10秒，很遠的煙就變成了火燒過來。」截至4日為止，這場森林大火已造成31人犧牲。

據《新京報》報導，「330」木里縣森林火災新增一名犧牲的救援人員，死者為四川省木里林業局第三營造管護處副主任王慧蓉。木里縣護林防火辦公室今天證實，王慧蓉在救火過程中失聯，遺體於4月4日15時15分被發現，享年50歲。該森林火災已造成31名救火員犧牲，包括森林消防隊員27人、地方幹部群眾4人。

▲「330」木里縣森林火災4日再添1員殉職。（合成圖／翻攝自紅星新聞、新京報）

另據華西都市報報導，參與4天3夜救援的雅礱江鎮掛職副鎮長熊紅軍透露，「爆燃的瞬間眾人只感覺眼前一陣炫目，火焰像巨大的彎刀，朝大家飛了過來。」他回憶說道，「當時對著對講機大喊四聲，拔腿就跑，只覺得側臉一陣火燒火燎，不到10秒，原本離我們還很遠的煙，就變成了火燒過來。」

報導引述熊紅軍的訪談表示，有兩次覺得離死亡很近，「第一次是爆燃那時候，火海吞掉30個戰友的生命，我們不顧一切逃命的時候；第二次，是在搜救戰友遺體的時候，燒過之後的山體感覺都是鬆的，每踩一腳就有石頭嘩嘩滾落，不知道自己會不會被砸死。」

▲四川森林大火濃煙直竄。（圖／翻攝自微博）

媒體問及「在火場搜救了4天3夜都沒有流淚，為什麼下山後38人卻抱在一起哭？」熊紅軍表示，「大家是一起經歷過生死的兄弟，感情積壓也很久吧。我沒有帶任何東西上山，晚上睡覺是另外一個村民把睡袋分給我，我倆裹在一起，可以說睡覺的時候是雙腿冷得打抖，但心暖得火熱。」

▲民眾向不幸罹難的救火英雄獻花。（圖／翻攝自新華社）