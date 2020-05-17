中國駐以色列大使杜偉陳屍官邸　當地警方展開調查

▲中國駐以色列大使杜偉驚傳陳屍官邸。（圖／翻攝CRI國際在線）

大陸中心／綜合報導

中國駐以色列大使杜偉驚傳陳屍官邸，當地警方已經展開調查。以色列多家媒體17日報導杜偉死訊，一名以色列外交部官員事後也證實此事。

綜合《HAARETZ》、《THE JERUSALEM POST》等多家媒體報導，現年57歲的杜偉17日被發現陳屍海爾茲利亞的官邸中，目前警方正在現場調查，尚未確認其死因。

根據官方公開資料，杜偉出生於1962年10月，1989年進入中國外交部，今年2月才出任中國駐以色列大使，在此之前，他的經歷相當完善，曾派駐前蘇聯東歐司、歐亞司、愛沙尼亞、烏克蘭等，也曾在上海合作組織秘書處、外交部政策規劃司工作。

新冠肺炎疫情爆發期間，杜偉還曾越洋接受陸媒採訪，介紹在當地協助留學生防疫的進度。他當時表示，通過和學生們的互動之後，感覺學生精神還是飽滿的，心情也是平靜的，表示有祖國做他們的堅強後盾，他們會在這裡堅持學業，同時也會加強防護，讓家人放心。

不過，《鳳凰新聞》報導，中國駐以色列大使館表示，目前暫時無法確認相關報導。

▲中國駐以色列大使杜偉（左二）先前受訪介紹當地防疫工作。（圖／翻攝CRI國際在線）