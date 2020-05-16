撇滷肉飯業配一說！陳時中：原本要吃冰但怕蛀牙⋯不改牙醫本色笑翻網友

▲陳時中吃滷肉飯，示範防疫新生活。（圖／指揮中心提供）

記者陳涵茵／台北報導

力推防疫新生活，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（16日）中午現身鬍鬚張，揪防疫五月天共進午餐大嗑滷肉飯引話題被質疑業配，陳時中也笑著說：「原本是要吃冰，但我覺得吃太甜會蛀牙，才改吃滷肉飯。」

陳時中提到，原本就是要稍微看看各種餐廳的情況，有了幾個選擇，基本上還是從庶民經濟這塊，去找比較貼近大家生活的店視察。他笑著說：「幕僚本來建議吃冰、吃甜的東西，但我覺得我們吃甜的也不好，吃太甜會蛀牙，糖的飲食要適度適當。」不改牙醫本色。

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▲陳時中呼籲民眾做好防疫即可恢復正常生活。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



「我說要改吃鹹的，鹹的要吃什麼？滷肉飯就是大家常在吃的，好那就吃滷肉飯好了，剩下讓他們（幕僚）去安排。」更透露比較不常吃鬍鬚張，最常去吃以前衛生署對面有一間，生意還蠻好，常常要排隊排很長，讓金峰滷肉飯意外爆紅，他也提到滷肉飯是大家都經常在吃的，是台灣美食庶民經濟，因此才會選擇在滷肉飯店面進行防疫新生活視察及宣導。

防疫新生活也要求餐飲業者依循指引作業，包括量體溫、設置乾洗手設備、餐桌設置隔板或採取梅花座，維持適當的安全距離，落實防疫才能輕鬆過生活。