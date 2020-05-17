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六都第一家！台南萬象舞廳「解封現場」　老董說話了：已虧800萬

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記者林悅／台南報導

台南市北區萬象舞廳獲核准復業，成為六都第1家復業的舞廳。萬象舞廳16日晚上首日營業，嚴格實施防疫規定，進場實名制，並有專人管控人流、量額溫及消毒，業者暫時取消舞場跳舞，避免難以維持社交安全距離，座位採梅花座，顧客也頗為支持捧場，首日顧客回流率約6成6以上，讓董事長曾正義稍稍寬心。

▲六都第一家復業的台南市北區萬象舞廳，營業首日在大門口有專人負責實名制、量額溫、清毒、人流管制等防疫措施。（圖／記者林悅攝，下同）

▲六都第一家復業的台南市北區萬象舞廳，營業首日在大門口有專人負責實名制、量額溫、清毒、人流管制等防疫措施。（圖／記者林悅攝，下同）

▲六都第一家復業的台南市北區萬象舞廳，營業首日在大門口有專人負責實名制、量額溫、清毒、人流管制等防疫措施。（圖／記者林悅攝，下同）

全國酒店、舞廳因應防疫從4月9日起停業，如今疫情趨緩，台南市北區萬象舞廰15日晚上接獲台南市政府公文，同意舞廳恢復營業，成為六都第一家復業的舞廰，16日晚上萬象舞廳正式恢復營業。

▲六都第一家復業的台南市北區萬象舞廳，營業首日在大門口有專人負責實名制、量額溫、清毒、人流管制等防疫措施。（圖／記者林悅攝，下同）

業者在舞廳大門嚴格實施切結的防疫措施，採實名制進入，消費者或小姐要進入都要檢查身分證件，並查核照片，並有專人負責人流管制、量額溫及噴酒精讓顧客乾洗手消毒，完成相關入口管制之防疫措施，才能進入舞廳消費。

其中有些來萬象舞廳消費的顧客，其中有人忘了帶身分證，在入口處就被服務人員阻擋，不讓該民眾隨其他同行友人一起進入，堅持要求該民眾回家拿身分證再來，服務人員婉轉說明這是市府實名制的防疫規定，業者也簽切結書表明一定遵守，絕不能不落實執行，請顧客能體諒支持，最後該民眾也只好回去拿身分證再來。

▲六都第一家復業的台南市北區萬象舞廳，營業首日在大門口有專人負責實名制、量額溫、清毒、人流管制等防疫措施。（圖／記者林悅攝，下同）

75歲董事長曾正義指出，業者配合市府防疫要求，並通過現場聯合稽查，也簽下切結書，雖然15日晚上就接獲復業核准通知，但還要事先準備，對員工教育訓練等前置作業要做，所以16日晚上才正式恢復營業。

▲六都第一家復業的台南市北區萬象舞廳，營業首日在大門口有專人負責實名制、量額溫、清毒、人流管制等防疫措施。（圖／記者林悅攝，下同）

▲萬象舞場共有45個包廂，約有30個包廂有客人消費，首日顧客回流率約6成6以上，算是不錯的業績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

16日晚上，大部分的顧客都是選在包廂內消費，開放場地或「半包廂」比較少人消費，初步了解萬象舞場共有45個包廂，截至16日深夜約有30個包廂有客人消費，首日顧客回流率約6成6以上，算是不錯的業績，也讓萬象舞廳董事長曾正義稍稍寬心。

▲六都第一家復業的台南市北區萬象舞廳，營業首日在大門口有專人負責實名制、量額溫、清毒、人流管制等防疫措施。（圖／記者林悅攝，下同）

曾正義董事長指出，他經營舞廳已35年，這次受疫情影響，停業至今損失初估7、800萬元，包括公關小姐、服務人員、計程車、小吃攤商等，共100多人受影響，等同100多個家庭生計遭波及，但為了支持政府，為了全民配合防疫停業，也是一定要做到。

▲六都第一家復業的台南市北區萬象舞廳，營業首日在大門口有專人負責實名制、量額溫、清毒、人流管制等防疫措施。（圖／記者林悅攝，下同）

曾正義說，停業1個多月來，原來的小姐都四散了，他雖動員通知小姐回來上班，但很多小姐因流向KTV等其他營業所，一時之間都難以馬上返回上班，所以今天首日營業，小姐人數還是不足，他想會儘快將小姐找回，用心努力恢復之前榮景，也希望消費者能繼續支持合法經營的萬象舞廳。

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