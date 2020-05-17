超商店員突心血管病發求救　桃2暖警緊急送醫再客串大夜班顧店

▲超商店員凌晨突發不適，員警前往協助並送醫。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一家超商藍姓店員17日凌晨因突發心血管疾病造成身體不適意識模糊，經民眾通後警員賴滋穎及李紹銘趕協助，除將藍男送醫救治外，亦臨時客串店員，直到店長趕到後交接；所幸藍男及時送醫後已無大礙。

▲暖警更客串店員暫時看顧店面。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，凌晨4時許接獲民眾報案指稱前往超商購物時，發現店員可能因為身體不適意識糢糊，請警方派員協助，員警抵達現場與藍姓店員交談時，發現其回應遲緩且答非所問確實有異，立即通報消防人員到場協助。

經初步檢查可能是突發心血管疾病，情況危急需即刻送醫進一步檢查，但店員責任心重，擔心無人看管店面，原本想通知店長，但因為頭腦極為暈眩一片空白，想不起聯絡電話，想要勉力撐到7點交班再就醫，員警勸導他以身體為重，並答應立即協助通知店長，在其他店員到場交班前不會離開，藍先生才放心就醫。

經透過查詢與店長取得聯繫，店長表示會立即趕來，但需要一點時間，期間員警協助看顧店面，適時向顧客及送貨人員說明情況，直到店長趕到，員警向其說明事件始末後才離開，藍先生經檢查治療後，目前已無大礙。

►南投埔里楓樺台一渡假村和風雙人湯屋