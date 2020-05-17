美國持續「以台制中」　陳先才：可能發生小規模軍事摩擦

▲新冠肺炎疫情爆發後，兩岸關係不升反減。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／台北-廈門連線報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，中美角力升溫，被美國視為著力點的台灣，「以台制中」的情況下，兩岸關係走勢備受關注。廈門大學台灣研究院政治研究所所長、民進黨研究中心主任陳先才在接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，兩岸要回到過去的和平光景難度很大，未來局勢將取決於蔡英文的態度。

新冠肺炎疫情全球局勢震蕩，中美兩國不僅掀起口水戰，兩國近期在台灣附近及南海更是軍事動作頻頻，外界擔憂是否會上升到「熱衝突」。在陳先才看來，大國的博弈其實有「天花板」，且美國作為霸權大國，只重視自己的利益，因此衝突上升到熱戰爭層面的可能性極低，但在政治、經濟等領域較量無法避免，甚至有可能發生小規模軍事摩擦。

中美較量影響兩岸關係，陳先才認為，台灣在這場角力其實扮演不了關鍵角色，只是當中一個問題，儘管蔡英文曾發表「棋手論」，但台灣仍是美國用來牽制中國大陸的棋子，「兩岸關係怎麼走，取決於大陸和台灣，但不置可否美國因素影響甚大，不過美國也知道，北京對台問題意志力更強，如果玩過頭恐怕不好收拾。」

實際上，兩岸關係在民進黨2016年執政後迅速緊繃，陳先才觀察到，民間的聲音正不斷攀升，兩岸「民意對抗」可以說是30年來最強的時候，台灣方面獨派聲音很大，「可以說，要回到過去的和平光景難度很大」，而要負最主要責任的就是民進黨當局。

他進一步闡述稱，民進黨在選舉間不斷操作反中情緒，如今又以疫情煽動民眾，甚至聯手美國對抗大陸，「這民意很難再扳過來了，說到底兩岸問題還是要兩岸解決，不該依靠美國。」

「兩岸有分歧很正常，但操弄過火就很不應該了」，陳先才指出，民進黨當局如果對民眾負責任的話，不該再挑起對立、不該再繼續升溫，應該有所緩和，「選後還在繼續操作民意對抗，就說不過去了。」

▲蔡英文宣布蘇貞昌續任閣揆談話。（圖／ETtoday攝影中心攝）

對於近期甚囂塵上的「武統」聲音，陳先才說，現階段大陸對台灣的態度並沒有改變，依然以「和平統一，一國兩制」為方針，兩岸關係的重要改變主要在選舉時期，而疫情當下變得更加極端，台灣基本態度要表現出來，就像那句「解鈴還須繫鈴人」，台灣要想一下。

陳先才強調，大陸希望台海和平，不希望有武力衝突，但中間包含的問題太複雜，未來局勢很難預測，「武統」很大程度取決於兩岸後續互動，要看蔡英文政府是要釋放善意，還是會繼續火上加油。