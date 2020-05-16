中科院連2日火砲試射「無限高」　專家研判為雄二E巡弋飛彈

▲中科院射擊通報公告。（圖／取自農委會漁業署網站）



記者林銘翰／台北報導

中山科學研究院排定4、5月密集火砲射擊，其中在5月14、15日時間為上午9時至10時30分，公告危險範圍從九鵬基地往北太平洋海域到宜蘭外海，距離300公里，彈道高度無限，呼籲作業船隻注意。有軍事專家研判，中科院近期試射的火砲從火箭到飛彈，14、15日試射「無限高」飛彈的範圍涵蓋整個東部海空域，研判極有可能是國家自製研發的「雄二E巡弋飛彈」。

根據中科院公告的射擊通報公告，分別於5月6、7、12、13、14、15、18、19日實施火砲試射，其中5月14、15日的射擊時間是從早上9時至10時30分，涵蓋海域從屏東九鵬基地、恆春、綠島、蘭嶼至宜蘭外海，距離300公里，管制高度為無限高。

▲雄二飛彈發射車（圖／資料照）



有軍事專家表示，依據14、15日的射擊通報試射的範圍與軌跡，認為雄二E巡弋飛彈可能性較高，主因為雄二E巡弋飛彈射程距離遠，自九鵬基地發射後，先往東穿越蘭嶼外海，轉彎往北宜蘭方向再來回飛行，才能完整得到相關參數。

「軍情與航空」網站主編施孝瑋日前也表示，中科院的密集火砲試射，有火箭、也有飛彈，甚至可能有國家自製研發的「雄二E巡弋飛彈」。施孝瑋指出，5月14、15日的射擊高度是無限高度及將近300公里的管制範圍研判，有可能是未曾正式曝光的雄二E巡弋飛彈。

對此，中科院僅表示，這是屬於中科院的業務秘密，不方便透露。

國防部規劃2021年全面同步量產各式增程型飛彈後，射程超過1000公里雄二E巡弋飛彈，配合空軍IDF戰機搭載的遙攻萬箭彈，以及F-16V戰機搭載的AGM-154C遠距遙攻精準彈藥（JSOW），將可有效反擊中國大陸沿海300公里內第一線軍用基地和防空雷達。

據了解，至今正式曝光的雄二E巡弋飛彈，其量產計畫即將於今年完成，同時將現行600公里射程，提升至1000公里以上，並計畫在明年開始生產射程1000公里以上的增程型雄二E巡弋飛彈，擔任國軍反制最外層的武器。

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