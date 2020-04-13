首批海劍二飛彈部署在沱江艦　中科院計畫5年量產300枚

▲海劍二型防空飛彈在台北國際航太暨國防工業展亮相。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

由中科院研發，代號「定海計劃」的海劍二防空飛彈系統，即將在今年完成作戰最終驗證，將從2021年起編列預算，以5年量產300枚海劍二防空飛彈配合造艦進度來佈署在三型軍艦提供低空防衛需求，預計會先部署在沱江艦、「鴻運計畫」兩棲船塢運輸艦與康定級（拉法葉）軍艦上。

海劍二防空飛彈在中科院代號為TC-2N，N指的就是艦載型，為艦載型主動雷達導引的中程防空飛彈，具有全天候、多目標、全向性、垂直發射、快速轉向等特性，其作戰定位類似RIM-162進化型海麻雀飛彈（ESSM）。

因為屬於艦射型飛彈，不管是傾斜發射或垂直發射都會搭配一個直徑較大的助推器，對於增加飛彈升空的初速與加大有效射程有極大的幫助，此助推段的火箭尾口有十字對稱的TVC向量推力裝置，讓飛彈升空後可以及早轉向。

▲海軍左營營區開放全兵力預演，光六飛彈快艇及沱江艦性能展示。（圖／記者季相儒攝）

根據《上報》報導，天劍二型飛彈經過中科院分別依據三個軍種需求，分別研發空射增程型、艦射型海劍二與陸射型的陸劍二防空飛彈，海劍二防空飛彈在今年除了實施最終的作戰驗測外，也將登上高雄艦裝入MK 41垂直發射系統內，進行海上測試，第一階段預計佈署300枚海劍二防空飛彈至沱江艦、兩棲船塢運輸艦和康定級巡防艦。

在這三型軍艦上將以斜放式發射箱發射天劍二型飛彈，一個發射箱內放4枚海劍二飛彈，每艘軍艦基本放4個發射箱16枚海劍二防空飛彈。

《上報》指出，至於MK 41垂直發射系統的聯結飛控驗證，據了解，今年會進行相關測試，但受到新一代迅聯戰鬥系統的研發進度延遲，以及艦用型相列雷達還未有具體成效的雙重影響，垂直發射型的海劍二的量產要待新一代迅聯戰鬥系統的進度，以及新一代飛彈巡防艦的建造，再決定其量產的期程。