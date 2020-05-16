花蓮幸福犬貓3合1絕育活動開跑！　即日起至11月30日止

▲花蓮今年擴大免費下鄉巡迴犬貓絕育活動，預估名額增加至2700隻。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮今年幸福犬貓三合一絕育計畫活動開跑囉！去年共計有1,850隻犬貓絕育，廣受鄉親熱烈迴響與好評，今年再度擴大免費下鄉巡迴犬貓絕育活動，預估名額增加至2,700隻，活動自即日起至11月30日止，符合條件之飼主儘速洽詢縣內合作動物醫院預約或當地鄉鎮公所申請，以免向隅。

本活動申請條件為飼主須設籍於花蓮縣且年滿20歲，申請人須與犬（貓）登記之飼主資料相符，尚未辦理寵物登記及注射狂犬病疫苗者，參與本活動將一併完成植入晶片及注射狂犬病疫苗。

▲活動將一併完成植入晶片及注射狂犬病疫苗。

花蓮縣長徐榛蔚表示，為提供多元管道服務鄉親，減少鄉親攜帶犬貓前往市區動物醫院交通勞頓，特別結合各鄉鎮公所便民服務到偏鄉，請民眾（限設籍花蓮縣，年滿20歲之飼主）先到在地公所登記，公所安排妥適地點後由動物醫院醫師擇期前往施術，目前已排定下鄉絕育家犬貓行程有豐濱鄉、瑞穗鄉及光復鄉，尚未登記到名額的鄉親可至公所登記下一階段絕育梯次。



花蓮縣政府呼籲鄉親「家犬貓絕育做好來，讓健康幸福跟著來」，也希望愛護動物的朋友共同維護環境清潔衛生，不餵食野外犬貓，公私協力共同營造友善環境、尊重生命的幸福花蓮。

歡迎電洽花蓮縣動植物防疫所，電話03-8227431或縣內合作動物醫院。

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