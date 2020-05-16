養在籠子裡的兔子半夜消失　飼主驚呆「變成一條大蛇！？」

▲飼主將兔子籠放在社區草坪約一、兩天，沒想到兔子竟突然消失。（圖／翻攝都市快報）



記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州一名飼主將自家的兔子連籠子一起養在社區的戶外草坪，沒想到幾天前突然發現籠內的兔子消失了，裡面還多出一條大蛇！社區管理員猜測，蛇是從籠子的縫隙鑽入的，把兔子吃掉之後，體型變大，無法從原來的縫隙鑽出，才會被困在籠子內，「牠肚子很脹，有一團凸起，裝得應該就是小兔子吧。」

根據《都市快報》報導，該名飼主居住在杭州餘杭區的一處社區，社區的管理員表示，兔子之前一直養在飼主家裡，給孩子當寵物，可是後來覺得兔子的味道太重，受不了，又捨不得扔掉，所以就連籠子一起放在家樓下的草坪飼養，想說如果有人喜歡就送人。

▼籠子裡面多出一條大蛇，嚇壞了飼主與社區管理員。（圖／翻攝都市快報）



管理員提到，但沒想到，兔子放在草坪大約一、兩天，飼主15日早上過去探視，竟然就從籠子裡面消失了，裡面還出現一條大蛇，「這條蛇蜷縮在籠子裡面，黃黑相間，很粗，長度大約有1.6公尺，應該只是菜花蛇（王錦蛇），但突然看到還是很嚇人，可能剛吃了兔子，飽了，懶洋洋縮在籠子裡不動。」

管理員指出，一看到大蛇在籠子裡面，飼主馬上把籠子提到管理室，拿了一個大袋子，打開籠子把蛇趕進袋子裡面，「籠子的縫也就大拇指那麼寬，不知道蛇怎麼爬進去的，但進得去卻出不來，因為吃了小兔子把肚子脹起來，鑽不出籠子的縫隙了。」

管理員還說，小兔子起碼有半公斤，能看到蛇的肚子有一處凸起，應該就是兔子還沒被消化掉，「本來打算把蛇殺了，防止它竄到其他業主家，但有人說是野生動物，殺不得，最後一個老同事，騎車到山裡，放生了。」