LIVE／輕颱「黃蜂」海上警報發布！首波警戒範圍曝光

▲輕颱黃蜂路徑圖。（圖／氣象局提供）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，今年第一號颱風「黃蜂」逼近，於11:30正式發布海上警報。第1號颱風中心目前在鵝鑾鼻南方海面，向北轉北北東移動，其暴風圈正逐漸朝巴士海峽接近，對巴士海峽構成威脅。

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氣象局表示，輕度颱風黃蜂(國際命名VONGFONG)16日11時的中心位置在北緯17.8度，東經120.0度，即在鵝鑾鼻的南方約470公里之海面上，以每小時13公里速度，向北轉北北東進行。

▲氣象局發布海警。（圖／氣象局提供）

根據最新氣象資料顯示，黃鋒目前在鵝鑾鼻南方海面，向北轉北北東移動，其暴風圈正逐漸朝巴士海峽接近，對巴士海峽構成威脅。黃蜂海警首波警戒範圍為巴士海峽，氣象局提醒，航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象局表示，受颱風外圍環流影響，臺灣西南部、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海地區將有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。受颱風外圍環流沉降影響，今(16)日西半部地區高溫炎熱，南部局部地區有37度高溫發生的機率。

氣象局表示，本警報單之颱風半徑為平均半徑，第1號颱風之7級風暴風半徑西南象限約50公里，其他象限約90公里，平均半徑約為80公里。下次警報預定發佈時間為今日下午14:30。

▲氣象局針對「黃蜂」發布海警。（圖／氣象局提供）

氣象局簡任技正伍婉華表示，黃蜂經過菲律賓陸地後強度減弱，今日清晨出海，目前位置在鵝鑾鼻的南方約470公里之海面上。預計明日清晨經過巴士海峽，暴風圈將於明日中午前後影響南邊近海，越靠近巴士海峽的風浪也會越大。

伍婉華表示，東半部、恆春半島、西南部等地區的海面，今日起至週一上半天都有長浪出現，從事海上作業者務必小心。受颱風外圍環流沉降影響，今日西半部天氣炎熱，各地高溫33到35度，台南佳里也已出現36.5度的高溫，預計南投、台南、高雄等近河谷地區會有36度以上高溫，外出小心中暑。

▲伍婉華說明颱風「黃蜂」動態。（圖／記者張榮恩攝）

伍婉華表示，今日各地有午後雷雨發生機會，隨著黃蜂逼近，外圍環流將逐步影響東半部、恆春半島，預計明日影響最明顯，將有短暫陣雨與雷雨，中部以北與東半部山區也會有局部大雨。

伍婉華指出，明日各地天氣不穩定，東半部、南部都會有雨，中午以後山區也有午後雷雨，至於雨勢多大，則要看颱風距離台灣多近與強度多強而定。