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獨／保七警慘死...妻哽咽曝始末「沒吵架」：是他過來抱我！　見鮮血狂湧嚇傻

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▲▼保七警員遭水果刀刺中大腿動脈死亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲保七警員遭水果刀刺中大腿動脈死亡，妻子哽咽還原始末。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者林昱萱／高雄報導

高雄三民區一名警政署保七總隊劉姓警員11日凌晨1時許，遭到歐姓妻子刺中大腿動脈身亡。對此，《ETtoday新聞雲》獨家專訪到歐女，而她也哽咽地吐露心聲並表示，「我真的很愛他，我們沒有吵架，當時是我在整理廚房檯面，手上剛好拿著水果刀，他就跑來鬧著玩，一直要抱我...我嚇到不知道怎麼辦。」

歐女對《ETtoday新聞雲》記者表示，「那天是我們火鍋店開幕，他在店裡跟親朋好友喝酒，後來他就先坐車回去，因為店裡還在收拾，我就在店裡睡一下，然後因為我們地下室鐵門12點多會放下去，我沒辦法進去，我就只好打電話請我女兒幫我開門。」此外，歐女也說，「進到房間之後，他躺在床上睡覺，打呼很大聲、很臭，都是酒味，我就把他叫醒。」

歐女也說，「因為我們兩人共用一把鑰匙，所以他就一直跟我說對不起，他睡著了沒接到我電話，我就跟他說沒關係，然後我就叫他去洗澡，然後因為他睡覺都有習慣抱著我，要我不要生氣，我說好啦你快去洗澡，他就一直撒嬌要我幫他拿內衣褲。」歐女也提到，「我走出房間後，就看到廚房檯面上都亂七八糟的，水果刀也在那邊，我就想整理一下，剩下最後一把水果刀要整理、要放回去時...他就突然跑出來。」

▲▼ 保七員警大腿動脈破裂亡，妻臉書高調放閃 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲保七員警與妻子平時感情很好。（圖／記者吳奕靖翻攝）

歐女表示，「他突然抱著棉被跑出來，就又想抱住我，我就問說你怎麼跑出來，叫他趕快去洗澡，可是那時候刀子還在我的手上，我忘了先放回去，我就都拿著，我說小孩子在家裡，你怎麼這樣子...他就在那邊叫，就是在跟我鬧，就是往我這邊靠、想要抱我，我叫他趕快去洗澡，他又做出偷襲我的動作要鬧我。」

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歐女表示，「當下我不知道刀子有劃到他，他說他受傷流血，然後他就倒下去，我本來以為在開玩笑，因為平常都是這樣鬧著玩，我就說活該啊，誰叫你一直鬧，但之後我就看那個棉被有血就嚇一跳，趕快叫女兒叫119，我就趕快幫他壓著，他就說很熱，就一直踢不安分、一直亂動，我就說你不要動，你流很多血，他又不聽又要抱我，我都嚇到不知道怎麼辦，我就用棉被壓著，他因為酒醉在玩在撒嬌，我就去找繩子想綁住，但沒有找到，只好用棉被，他就說床罩拿起來用棉被壓著，事情經過就是這樣，他上救護車一開始都很好，還在鬧。」

此外，歐女也哽咽地說，「我們都是再婚，已經結婚2年多了，沒想到會發生這些事情，我到現在我腦中的畫面只有他失血過多的畫面，我真的沒辦法」而她也哽咽地提到，「他年底要辦退休，後來也規劃安排苗栗山上老家要做露營區，退休生活都規劃好，他一直跟我說我們兩個要在一起，他就很像大小孩一樣，我不知道要怎麼表達也沒遇過這種事，也不知道怎麼講，我會面對，我不會要逃避，他是我老公欸、我愛的人，我到現在沒辦法接受他不見了。」

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