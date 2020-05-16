兩岸歐盟使館推特交鋒　台灣強調獨立自主駁「以疫謀獨」

▲台灣成功抗疫，讓各國都希望台灣能夠參與WHA。圖為中央流行疫情指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾15日專電

逾百位歐洲議員近日力挺台灣參與世界衛生大會，引發兩岸駐歐盟使館推特交鋒。中國重提聯合國大會決議一中原則；台灣則駁斥聯大決議根本未提及台灣，並強調台灣是獨立國家。

逾百位歐洲議會議員近日聯名致函歐盟27會員國衛生部長，呼籲世界衛生組織（WHO）邀請台灣的衛生福利部部長陳時中參與將在18日舉行的世界衛生大會（WHA）。

此事引發中方不滿，中國駐歐盟使團今天在推特上提出3點回應，強調台灣參加WHA必須按照「一個中國」原則處理，這是聯合國大會第2758號決議以及世衛大會25.1號決議所載的基本原則。

中方並稱，對「台灣地區」參與全球衛生事務作出妥善安排，並批評台灣當局是「以疫謀獨」。

台灣駐歐盟兼駐比利時代表處積極維護主權，隨後在中國駐歐盟使團推特同樣以3點說明反擊，提問中方知道聯大2758號決議中根本未提到「台灣」嗎？實際上，這項決議完全未觸及台灣及其2350萬人的代表權。

此外，駐歐盟代表處反問，中國聲稱它正在安排台灣參加全球衛生事務，可是中國軍事威脅台灣，並繼續進行多次軍事演習，怎麼能相信這樣的人來照顧台灣人民的健康問題？

針對中國聲稱台灣尋求參與WHA是尋求獨立。駐歐盟代表處強調此言錯誤，台灣早已經是獨立自主國家，否則，為阻止病毒傳播，如何能夠自2月6日直至今天封鎖台灣與中國的邊境？

台灣外交部今天表示，台灣爭取參與世界衛生組織的訴求已在國際獲越來越多支持，顯示台灣堅持「專業、務實、有貢獻」的推案原則為正確，呼籲WHO傾聽國際社會的強大正義之聲。