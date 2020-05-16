等不到WHA邀函台灣主動出擊！陳時中+唐鳳視訊論壇分享經驗　美日加14國參與

▲衛福部舉辦新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)防治檢討視訊論壇。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

台灣過去三年沒有獲邀參與世界衛生大會（WHA），仍會赴日內瓦於週邊辦理專業論壇，倡議讓台灣參與WHA，今年受到疫情影響WHA改為視訊會議，我國至目前為止亦未接獲邀函。衛福部今（15）日依循同樣模式舉辦視訊論壇分享台灣防疫經驗，衛福部長陳時中、政委唐鳳都與會，本次參與包含美國、日本、加拿大等共14個理念相近國家、區域組織近50位衛生官員，創下歷年來最多國、與最多人數參與紀錄。

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▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

今年世界衛生大會（WHA）將於5月18、19日以視訊會議方式召開，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中15日表示會努力到最後一刻，但也坦言「得到邀請的機會越來越小」，而我方不會放棄任何可能性。

衛生福利部15日晚間在台北舉行「新型冠狀病毒肺炎防治檢討」視訊論壇，邀請邀請美國、日本、加拿大等共14個理念相近國家/區域組織近50位衛生官員參加，強調防堵疫病散播與維護全人類健康是普世價值，任何國家皆不得獨善其身、置身事外。

陳時中在致詞中表示，我國為因應COVID-19爆發流行，針對疫情監測、邊境檢疫、社區防疫、醫療及防疫物資整備、衛教宣導等面向制定相關策略，包括擴大社區監測、提高實驗室檢驗量能、禁止外籍人士入境及轉機、入境旅客需居家檢疫14天、透過智慧檢疫系統串接社區防疫、推行口罩實名制及社交距離等應變措施，以防範疫情擴散，維護國人健康安全。

陳時中也提到，我國所以能維持日常生活作息，且僅有零星社區感染個案發生，端賴我國政府與民間的快速動員能力、迅速決策力、徹底執行力、資源整合與分配力、資訊透明化及防疫科技化等6大亮點。

行政院政務委員唐鳳會中分享我國運用數位科技進行防疫的經驗，並由疾病管制署署長周志浩針對COVID-19防治策略檢討，深入討論因應本次疫情的各項防疫措施、專案包機及風險溝通，同時強調我國參與WHO對全球共同防範COVID-19的重要性與必需性。

衛福部國合組技監劉麗玲表示，過往台灣會於WHA期間在日內瓦邀請理念相近國家辦理專業論壇，讓大家瞭解台灣專業水準且希望參與WHA；雖然今年無法親赴日內瓦，衛福部仍以各種模式與國際交流，因為本次防疫表現佳，各國都對台灣作法相當感興趣，本次線上論壇參與國家與人數更是比起往年在日內瓦更多，創下紀錄。

美國國務院國組局代理助卿Pam Pryor重申美方大力支持臺灣參與國際組織，包括世界衛生組織(WHO)，並感謝其他國家一起支持台灣納入全球衛生體系。美國衛生部全球事務處副處長Colin McIff也肯定台灣模式，並強調美國支持將台灣納入WHO。論壇中許多與會國家代表肯定我國COVID-19防治成果，各國並就防疫措施深入交流分享及討論後續合作事宜。

劉麗玲表示，我國將持續透過雙邊及多邊管道提供抗疫人道援助並分享經驗及技術，以具體行動印證「臺灣能幫忙，且臺灣正在幫忙」的理念。