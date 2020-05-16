　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

等不到WHA邀函台灣主動出擊！陳時中+唐鳳視訊論壇分享經驗　美日加14國參與

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼衛福部舉辦新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)防治檢討視訊論壇。（圖／指揮中心提供）

▲衛福部舉辦新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)防治檢討視訊論壇。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

台灣過去三年沒有獲邀參與世界衛生大會（WHA），仍會赴日內瓦於週邊辦理專業論壇，倡議讓台灣參與WHA，今年受到疫情影響WHA改為視訊會議，我國至目前為止亦未接獲邀函。衛福部今（15）日依循同樣模式舉辦視訊論壇分享台灣防疫經驗，衛福部長陳時中、政委唐鳳都與會，本次參與包含美國、日本、加拿大等共14個理念相近國家、區域組織近50位衛生官員，創下歷年來最多國、與最多人數參與紀錄。

▲▼指揮中心5/14記者會。（圖／指揮中心提供）

請繼續往下閱讀...

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

今年世界衛生大會（WHA）將於5月18、19日以視訊會議方式召開，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中15日表示會努力到最後一刻，但也坦言「得到邀請的機會越來越小」，而我方不會放棄任何可能性。

衛生福利部15日晚間在台北舉行「新型冠狀病毒肺炎防治檢討」視訊論壇，邀請邀請美國、日本、加拿大等共14個理念相近國家/區域組織近50位衛生官員參加，強調防堵疫病散播與維護全人類健康是普世價值，任何國家皆不得獨善其身、置身事外。

陳時中在致詞中表示，我國為因應COVID-19爆發流行，針對疫情監測、邊境檢疫、社區防疫、醫療及防疫物資整備、衛教宣導等面向制定相關策略，包括擴大社區監測、提高實驗室檢驗量能、禁止外籍人士入境及轉機、入境旅客需居家檢疫14天、透過智慧檢疫系統串接社區防疫、推行口罩實名制及社交距離等應變措施，以防範疫情擴散，維護國人健康安全。

陳時中也提到，我國所以能維持日常生活作息，且僅有零星社區感染個案發生，端賴我國政府與民間的快速動員能力、迅速決策力、徹底執行力、資源整合與分配力、資訊透明化及防疫科技化等6大亮點。

行政院政務委員唐鳳會中分享我國運用數位科技進行防疫的經驗，並由疾病管制署署長周志浩針對COVID-19防治策略檢討，深入討論因應本次疫情的各項防疫措施、專案包機及風險溝通，同時強調我國參與WHO對全球共同防範COVID-19的重要性與必需性。

衛福部國合組技監劉麗玲表示，過往台灣會於WHA期間在日內瓦邀請理念相近國家辦理專業論壇，讓大家瞭解台灣專業水準且希望參與WHA；雖然今年無法親赴日內瓦，衛福部仍以各種模式與國際交流，因為本次防疫表現佳，各國都對台灣作法相當感興趣，本次線上論壇參與國家與人數更是比起往年在日內瓦更多，創下紀錄。

美國國務院國組局代理助卿Pam Pryor重申美方大力支持臺灣參與國際組織，包括世界衛生組織(WHO)，並感謝其他國家一起支持台灣納入全球衛生體系。美國衛生部全球事務處副處長Colin McIff也肯定台灣模式，並強調美國支持將台灣納入WHO。論壇中許多與會國家代表肯定我國COVID-19防治成果，各國並就防疫措施深入交流分享及討論後續合作事宜。

劉麗玲表示，我國將持續透過雙邊及多邊管道提供抗疫人道援助並分享經驗及技術，以具體行動印證「臺灣能幫忙，且臺灣正在幫忙」的理念。

ET快訊
剛跟前妻復合...他情人節帶妹「摩鐵忘情衝刺拍片」！小三這理
驚悚撞擊影片曝！台南男開車暴衝「撞爛11車」2人傷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北北基17縣市防豪大雨！台南大雷雨警戒　輕颱黃蜂最新路徑曝光

兒子天生小耳症　公園婆媽「無聊推測」：不然耳朵怎會黏起來？媽氣炸

買CK內褲3件組！「L號藏貼心細節」他傻：謝謝好市多...網驚超勵志

撇滷肉飯業配一說！陳時中：原本要吃冰但怕蛀牙⋯不改牙醫本色笑翻網友

國中會考今明登場　「追分─成功」車票4月賣出3萬多張討吉利

商務人士入境規範放寬！　陳時中：檢疫第5天採檢、陰性可外出2 天

國中會考6名考生突發燒！　全國累計18考生進備用試場

影／北京密函阻止台灣參加WHA！　陳時中吐心聲：這是免不了的狀況

14國視訊會議「好奇台灣怎防疫」陳時中：台灣模式成自由民主地區典範

影／高中生想辦畢業水球趴！陳時中：電視看過是很好的回憶⋯遵守防疫即可

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

台北「哪小哥」爆打運將12拳 女友被搧...爬前座哀求：拍謝

黃子韜怨吳亦凡「就是因為你」　第一次公演任務發布....導師火藥味超濃!!!

虞書欣模仿《破風》舞蹈　劉雨昕台下看到超無奈！！

法國人訪問「台灣防疫成功因素」 蔡英文：SARS經驗+人民守規矩

沒超商、騎山豬？花蓮刻板印象多　黃大謙怒噴：有百貨公司好嗎！

北北基17縣市防豪大雨！台南大雷雨警戒　輕颱黃蜂最新路徑曝光

兒子天生小耳症　公園婆媽「無聊推測」：不然耳朵怎會黏起來？媽氣炸

買CK內褲3件組！「L號藏貼心細節」他傻：謝謝好市多...網驚超勵志

撇滷肉飯業配一說！陳時中：原本要吃冰但怕蛀牙⋯不改牙醫本色笑翻網友

國中會考今明登場　「追分─成功」車票4月賣出3萬多張討吉利

商務人士入境規範放寬！　陳時中：檢疫第5天採檢、陰性可外出2 天

國中會考6名考生突發燒！　全國累計18考生進備用試場

影／北京密函阻止台灣參加WHA！　陳時中吐心聲：這是免不了的狀況

14國視訊會議「好奇台灣怎防疫」陳時中：台灣模式成自由民主地區典範

影／高中生想辦畢業水球趴！陳時中：電視看過是很好的回憶⋯遵守防疫即可

動了川普的人…美國務院督察長「調查蓬佩奧」　直接遭到開除！

復古重機Z900RS「老車味」改裝指南！K-Factory舊化零件全攻略

運將忘拉手剎車…貨車打滑後撞「2部一起墜山溝」！2人受傷送醫

身分證對對碰回歸！8、3、1、2、0中5碼　吃温野菜可享5折

曳引車駕駛一心二用翻車　小客車追撞成廢鐵…駕駛亡

中職／富邦悍將主場戰樂天桃猿拚止敗　16日因雨延賽

基隆市長參選他拋出震撼彈　許效舜：係金ㄟ！時機成熟一定選

中職／蔣智賢左膝腫脹下二軍　于森旭上一軍

倒數20天韓國瑜用「國際牌」反罷韓　Kaohsiung, we can！XX排名躍30名

最愛打理居家場景的電影人　導演Nancy Meyers分享自家理想廚房

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

生活熱門新聞

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

颱風+鋒面接力！「最強梅雨彈」連5天　全台有雨

「黃蜂」可能死在海上　最強梅雨下週到

女雷射滿臉膿包崩潰　醫怒po真相

幼兒園火燒車28年了！師救6童折返「緊抱學生」喪命

老公想吃炸雞桶「她跑五金行」　網笑炸

20歲女捷運內拒戴口罩狂毆保全...下場出爐

她剛生完「又有了」崩潰...神釣出精主羞炸

跑公所申請紓困　一查竟發現妻子戶頭有100萬！

續約「900元能換iPhone 7」她心動　網秒勸

陳時中說笑：「大咖Jolin來了」！

陳時中開視訊論壇唐鳳也出動　美日加14國參與

更多熱門

相關新聞

NBA薪資上限下降至少2500萬美元

NBA薪資上限下降至少2500萬美元

NBA受到新冠肺炎疫情衝擊收益大幅度減少，根據《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）計算，2020-21賽季預計球隊薪資上限將下降2500到3000萬美元。

湖人將在17日重新開放訓練設施

湖人將在17日重新開放訓練設施

川普發誓今年底會研發出疫苗！

川普發誓今年底會研發出疫苗！

中國衛生官員：1/19才確定新冠肺炎人傳人

中國衛生官員：1/19才確定新冠肺炎人傳人

兩岸歐盟使館推特交鋒　台灣強調獨立自主駁一中

兩岸歐盟使館推特交鋒　台灣強調獨立自主駁一中

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Max想起「胎內記憶」隋棠聽完失落了

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

何妤玟痛斬8年婚導火線曝光！　

「亞洲第一美男子」無父母沒姓名

Mia連續偷錢還詛咒　元元怒PO真相打臉

郭采潔愛了楊祐寧5年「哭到停不下來」！分手後暴瘦

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

台中知名戲院後方「陰陽交界處」？　父嘆跟了很多個

陸網瘋傳「羅志祥正式和愷樂在一起」

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

人妻淪陷閨蜜砲友！超狗血劇情神展開

更多

最夯影音

更多
走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭
Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面