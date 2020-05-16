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SARS爆發才小學！護理師「N95壓出水泡」忍渴憋尿無怨：有你們支持，才無所畏懼

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SARS爆發才小學！護理師「N95壓出水泡」忍渴憋尿無怨。（圖／護理公會全聯會授權提供）

▲護理師從小看著SARS疫情，長大後實際對抗新冠病毒，感觸良多。（圖／護理公會全聯會授權提供，未經允許請勿任意翻攝）

文／護理師黃婷揚

事隔17年讓人聞風喪膽的冠狀病毒以不同形式出現，但此時已突變為新型冠狀病毒，在大家一無所知的情況下，只見「新冠肺炎」四大字樣充斥著臉書、網頁、新聞各個版面，只見新聞報導著目前無疫苗防範、也無藥物可醫，接著又爆料出這種病毒竟然跟愛滋病毒的植入物（氨基酸序列）有關，緊接著看到的新聞說這病毒是人工合成、是生化武器，事實上基因武器比原子彈、氫彈更令人痛苦，利用病痛上的折磨，將人們對生存慾望慢慢消磨殆盡，最終讓人抑鬱而終。

原以為這一切與身為內科護理人員無相關，只要戴口罩、洗洗手就好，豈知我待的病房是因應SARS當時所改建的設備，在疾病迅速擴展同時，醫院啟動我單位的防護設備，然而在人心惶惶之時，我自願到防疫前線，17年前我只一名小學生，無能為這社會做些什麼事，但17年後我身為一位內科護理人員，現在的我，或許能發揮自己所學專業提供相關照護；接下來的受訓，內心參雜五味雜陳的情緒，此疾病大家都是第一次遇到，即使透過不斷的穿脫隔離衣及採檢練習，仍有疏漏之疑，但我仍秉持南丁格爾精神，盡己所能去照顧病人，心中叨念著能為這疫情幫上忙，就好。

請繼續往下閱讀...

在負壓病房的照護期間，每日需不斷更新感控制最新規則，著裝比鋼鐵人還強而有力的隔離衣當防盾，全副武裝只為了保護病人，也保護自我，凡進出負壓病房必須立即沐浴，只為了把防疫做好，不願護理人員從白衣天使瞬間變成行動病毒散播者，台灣的防疫防治相比於其他國家已算是安全許多，當然醫護的教育也是非常頂尖，當爆發有院內感染個案時，我們的報章雜誌卻報導著「護理師手部清潔未落實會是院內感染重要的源頭」時，這樣的傳聞只會增加民眾對護理人員的不信任。

臨床的我們因頻繁地洗手，使雙手呈現紅疹、脫皮、滲血，戴髮帽的額頭被壓出脂漏性皮膚炎，戴著密合的N95口罩，耳朵上快壓出水泡、鼻翼發紅、雙側臉頰壓出脫屑，不知道的還以為我們是SLE（全身性紅斑性狼瘡）患者，且隔離衣下有著悶熱的汗水、受著飢餓的身軀、憋屎憋尿的痛苦，還得面對病人強而有力的咳嗽聲及唾液飛濺的危險，轟炸式的紅鈴只為了要求協助買好吃的便當、玉米濃湯、ㄧ壺熱水......等要求，一般人認為理所當然，臨床的我們必須使命必達，這些我們皆視為護理的宗旨：人道、博愛、奉獻，非常時期我們護理人員只需要多份尊重而已，我們的防護比一般人更加安全，除了自身及病人安全外，也為了回到愛我們的人的身邊，對於將我們貼上「禁止接觸」標籤的人們，請適時移除有異的眼光，我們需要的是多份加油及關心，更需要被信任我們能做好，面臨疫情來勢洶洶，有你們的支持，我們醫護人員才能無所畏懼。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登

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