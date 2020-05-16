陸日增8確診「6境外輸入」　2例本土均與舒蘭疫情有關

▲在吉林省舒蘭市一小區，工作人員為進出居民測溫。（圖／新華社）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家衛健委今天上午通報，5月15日0—24時，共新增增確診病例8例，其中境外輸入病例6例（上海5例，海南1例），本土病例2例（均在吉林），另新增無症狀感染者13例（境外輸入1例）。值得注意的是，2例吉林本土確診均與先前「舒蘭市公安局洗衣女工傳播鏈」有關，已造成31人確診，顯示疫情持續擴散。

據通報，5月15日0—24時，大陸31個省（自治區，直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例8例，其中境外輸入病例6例（上海5例，海南1例），本土病例2例（均在吉林）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，替代境外輸入病例（均在上海）。

▲吉林疫情擴散，導致吉林火車站關閉。（圖／央視新聞）

至此，累計現有確診病例89例（其中重症病例11例），逐漸治愈出院病例78219例，逐漸死亡病例4633例，，逐步報告確診病例82941例，現有疑似病例3例。逐步追踪到直接接觸者739278人，尚在醫學觀察的密切接觸者5053人。

多地被列為中風險，甚至舒蘭市被列為全國現存唯一高風險地區的吉林省，今日新增本地確診病例2例，截至15日24時，全市逐步報告境外輸入確診病例病例12例，治愈出院9例，在院隔離治療3例。上述境外輸入確診病例的密切接觸者159人，已解除醫學觀察134人，正在指定地點進行隔離醫學觀察25人，無症狀感染者6例。

該2例本土確診病例活動軌跡也同時公布，根據疫調，進一步顯示源自舒蘭的疫情，已進一步擴散到吉林市船營區，該名1998年出生的女性，為15日吉林市通報確診的密切接觸者，在此之前，他曾多次赴超市、賣場購物。

另一位1980年出生的女性，則為舒蘭市人，與較早10日通報的吉林市確診病例有關，亦多次到賣場購物，他更曾在6日因身體不適請假休息、到診所打針後，7到10日繼續上班作保潔工作，甚至13日赴醫院作核酸檢測，14日檢測結果未出前，還到超市購物，接著就被通報確診。

►我沒有遲到，是時間遲到了！