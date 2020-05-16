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凝覷鹽田千春的織線虛空間　缺席之軀與存在意義

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備受矚目的日本藝術家 鹽田千春 （塩田千春，Chiharu Shiota），以她獨到的巨型編織作品馳譽國際，2020年5月30日至7月25日，巴黎藝廊Galerie Templon群展「內在宇宙」（Inner Universe）邀請到鹽田等藝術家，透過展中作品，吾人將能凝覷藝術家如何擴展對永恆、自我認同以及存在有限性的持續性探索。



「內在宇宙」中，鹽田將展示兩座運用緊密編織技法所打造的嶄新裝置，而她眾口交譽的代表性作品—紅白黑三色織線的箱型雕塑，亦能在展中欣賞到。對此Galerie Templon藝廊表示，「這些神秘的箱子解構了我們身體的概念，裡頭的懸浮衣裳、解剖學書籍以及個人物品，這種意象彷彿緊密編織物裡頭產生的結晶，它們既承載了日常生活的見證，也激發形上學的問題。」而該展主題作品，則是一件蘊蓄了蔓延和擴張感的巨大裝置，它由盤踅向上、直攀玻璃屋頂的大量紙張構成，娓娓敘述著藝術家對死亡的檢視，並傳遞著死亡不過是生命週期的一個階段，嗣後，將進入更大維度。

1972年出生的鹽田，故鄉是以奔放直爽著稱的大阪府，隨著藝術生涯展開，自1997年起便旅居德國柏林從事創作。她擅長使用織線打造作品，並在主體中央結合表演、人體藝術與裝置，透過這類詭譎萬千的藝術取徑，從中演繹時間性（temporality）、律動（movement）和夢想（dreams）等觀點，而鹽田的創作，往往也仰賴觀者在身體與情感上的雙重參與。

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面對生命、死亡以及人際關係這些人類共感共知的試煉，鹽田習慣透過「缺席／不在場」的詮釋，多面向探翫人類存在性，諸如利用大尺度織線裝置佈設展覽場域，造出一處猶如巖穴、山岫，甚至盤絲洞般的虛空間，抑或塑造一個四方盒體，裡頭纏繞或包覆著普通物品，外部則是某些紀念品，其次則藉由繪畫、雕塑、攝影和錄像作品來鉤沉這些普世關切的議題。

圖片來源／HYPEBEAST

文字來源／HYPEBEASTGalerie TemplonChiharu Shiota 

（完整文章請看城市美學新態度

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