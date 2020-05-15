515國際家庭日　南投縣家庭教育中心到電台宣傳企業友善家庭

▲5月15日為國際家庭日， 南投縣家庭教育中心到電台，宣傳企業友善家庭的理念。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

聯合國於1994年將每年5月15日訂為「國際家庭日」，呼籲各界關注家庭的重要性與需求。南投縣家庭教育中心15日當天，由主任呂建蒼帶領同仁到國立教育廣播電台彰化分台，「樂活家庭人物誌」節目進行宣傳，民眾可以到該電台網站透過線上收聽，了解國際家庭日的意義。



家庭教育中心呂主任表示，國際家庭日是希望喚起人們對家庭的重視，今年教育部以「攜手企業，友善家庭—家庭教育送到職場」為主軸，根據調查報告發現，工作對家庭干擾越少，家庭對工作的干擾越少，工作滿意度越高，生活滿意度、婚姻滿意度也越高。工作與家庭可以互利雙贏。在企業中推動家庭教育，家庭教育中心是重要推手，也最了解推動中可能遇到的困難，以及能轉介最多的資源。



教育處長陸正威表示，「家庭」是社會的基本單位，在社會發展過程當中，扮演了關鍵性的角色，隨著社會以及經濟快速的轉變，造成愈來愈多雙薪、單親等多元的家庭型態，使得家庭原所承擔重要的教育、養育等功能弱化，不僅影響家庭互動、人際關係、個人身心健康、人格發展，甚至對整體社會也產生衝擊，確實需要投入更多的關注。



教育部統計各縣市家庭教育中心，可提供企業員工的家庭教育資源，有以下5種項目：客製化家庭教育講座及課程模組、讀書會或成長團體、結合企業員工家庭日或親子夏令營等活動，進行家庭教育宣導、員工家庭教育諮詢、其他依據企業員工需求所規劃之創意多元形式，歡迎縣內企業多予結合家庭教育中心專業資源，促進員工工作與家庭生活平衡，達成「職場─家庭」雙贏互益。

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