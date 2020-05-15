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出獄遇疫情風暴找嘸頭路　欠賭債18萬夥同獄友持槍洗劫屈臣氏

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記者陳豐德／新北報導

李姓男子日前出獄後，因為新冠肺炎疫情影響找不到工作，欠下的18萬賭債還不出，只好向地下錢莊及親友借款，以債養債如同提油救火，被逼到走投無路的他13日他決定鋌而走險，約同獄友鄧男犯案，原本打算搶銀行但不敢開槍，改持刀、槍行搶新北市新莊幸福路上老婆工作過的屈臣氏，得手18萬元，犯案完21小時在中壢狼狽落網。

▲▼新莊屈臣氏強盜案2匪在中壢落網。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲新莊屈臣氏強盜案2匪在中壢落網。（圖／記者陳豐德翻攝）

據查證，46歲的李男以及36歲的鄧男雙方是因為毒品案入監，在獄中雙方互相幫助結為好友，此外鄧男出獄之後，李男幫助安排他住處及生活開銷；但因出獄後原本就工作難尋，加上新冠肺炎疫情爆發，各行各業求職都受到影響，李男只好透過賭博紓解壓力，卻欠下18萬元賭債，改向地下錢莊及親友借款還債。

近日被錢莊追債，無力償還利息的李男異想天開，打算大膽行搶，原本還想搶銀行，但擔心有警衛自己不敢開槍只好作罷，反而把歪腦筋動到多年前妻子曾在新莊幸福路上打工的屈臣氏，當時他都會去接妻子下班，深知打烊時間店內人手不足，於是觀察地形後與13日晚間10時許犯案。

▼搶匪持槍洗劫新莊屈臣氏18餘萬，離去前提醒10分鐘後才能報警。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼搶匪持槍洗劫新莊屈臣氏18餘萬，離去前提醒10分鐘後才能報警。（圖／記者陳豐德翻攝）

當時店內只剩下3名女店員在打烊，等到10點50分鐵門拉下一半後，李男手持水果刀、鄧男持改造手槍入內，先是控制女店員的行動，並對他們說「我不會傷害你，把錢拿出來就好，我只要錢！」，隨後拿出束線帶綁住3名店員雙手，再押著店員取錢，就連整袋超重的硬幣都不放過，一共搶走約18萬7294元，整個作案過程約10分鐘。

被害的徐姓副理、蔡姓店員、呂姓店員嚇地乖乖配合，搶匪離去前還詢問女店員剪刀放在哪裡，拿出來後擺在一旁，疑似打算讓被害人自行脫困，還貼心提醒說「10分鐘後才可以報案」，之後出店門攔下計程車，騙司機要去林口長庚探望家屬，到了長庚附近下車後又再度換了計程車，往桃園中壢方向逃逸。

專案小組鎖定犯嫌身分，掌握鄧男14日晚間8時許要去桃園健行路上的套房準備看房租屋，大批警力在現場埋伏，順利將其逮捕，並將稍後來會合的李男一併收網，查扣改造手槍1把、25發子彈，身上還有剩餘贓款7萬1764元，搶匪辯稱是臨時起意行搶，水果刀則已經丟掉，剩餘的11萬餘元則拿去還給錢莊及親友，全案訊後將依照強盜、槍砲彈藥管制條例送辦。

▼被害女店員事後驚魂未定。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼新莊一家屈臣氏晚間遭人持刀槍搶劫。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼新莊一家屈臣氏晚間遭人持刀槍搶劫，圖為女店員。（圖／記者游宗樺攝）

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