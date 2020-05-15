長髮纖細妹亂闖馬路！「2段式高音」狂飆：救～命～下秒再撂英文…警尷尬爆

▲▼台中一名長髮纖細妹日前喝醉大鬧馬路，荒唐行徑讓警全看傻眼。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

日前台中市北屯區大連、熱河路口7日清晨發生一起事件！一名長髮飄逸、身材纖細的酒醉女子亂闖馬路，嚇得員警趕緊制止他，孰料，她竟「2段式高音」狂喊「救命」，接著又撂英文喊「Leave me away!」，讓現場員警相當尷尬，所幸最後女子家人趕到現場，將女子帶回家，這才結束這場鬧劇。

第五警分局文昌派出所員警高羿凡、柯俊銘，7日清晨5時20分巡邏至大連、熱河路口，路邊一名陳姓民眾揮手攔停並告知警方同行女性友人因喝多了，一直想自顧的亂走馬路，他擔心發生危險，但獨自一人又無法招架，故拜託警方協助安撫，並趕緊讓她順利返家。

沒想到陳男話才剛說完，這名女性友人便稱要自行返家，下秒無預警地想跑到馬路上，幸好高姓員警反應快速，立即上前將她抓回路旁，避免發生危險。但酒醉女子見遭到警方阻攔，手臂被握住心生不快，反向警方喊問，「有做錯什麼事嗎？為什麼要拉住我？」，甚至撂英文大喊，「Leave me away!」，並在警方面前稱要報警處理，讓現場員警哭笑不得。

由於女子酒醉情形得太嚴重，放任不管可能會有危險，警方耐住性子想方設法說服女子冷靜並聯繫家屬到場，但女子遲遲不願解開手機密碼聯繫，雙方僵持許久，最後女子終於聽從警方建議，去電給表哥到場載送她返家，才讓警方及同行友人安心離去。

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

汐止男屍漂水塔12天！住戶全崩潰…高大成曝「屍水味道」：我喝的還是純的餒



1年只射5發！2寶媽曝老公：早洩又有「蒐集爆乳模型癖」…被家暴忍3年崩潰了



摩鐵偷戰已婚總經理5年！女店長「下跪道歉」：我被說是小三…正宮氣炸出擊