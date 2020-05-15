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日6月針對1萬人進行「抗體檢測」...東京新增9確診　3/22以來首度低於10人

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▲▼日本,東京,秋葉原,口罩,新冠肺炎,COVID-19。（圖／路透）

▲日本將針對東京與大阪等疫情最為嚴重的地區進行抗體檢測。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本厚生勞動省決定自6月起，針對1萬人進行大規模的新冠肺炎抗體檢測，據悉，主要實施對象為疫情較為嚴重的東京與大阪，其他疫情較輕微的地區則被列入待測候補名單中，而這也是日本首次舉行大規模的抗體檢測。此外，東京都15日新增9名確診，而這也是自3月22日以來，單日確診人數首次低於10人。

根據《共同社》報導，厚生勞動相加藤勝信15日在內閣會議後的記者會中表示，6月將針對部分地區的民眾進行大規模抗體檢測。抗體檢測是透過少量的血液，檢測出病患在染疫後一定時間內體內所產生的抗體。這樣的檢測不但能夠了解包含復原者在內曾經有多少人感染新冠病毒，以掌握實際疫情，也能夠在試算疫苗應接種人數與推算下一波疫情流行的可能感染人數上，提供一定幫助。

根據相關人士透露，此項檢測將會以東京與大阪為主要實施地區，人數高達1萬人。而大阪府知事吉村洋文也在15日表示，將與中央政府共同合作，在大阪府內針對3000人進行抗體檢測。

另一方面，厚生勞動省曾獲得日本紅十字會的協助，利用捐血人的血液實施抗體檢測，並在4月發表結果。根據結果顯示，在東京都內的500人中有3人有抗體，另外東北地區的500人中也有2人有抗體。

另一方面，東京15日新增9名確診，而這也是自3月22日以來，單日新增確診首次低於10人。

出版：15：05

更新：16：33

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