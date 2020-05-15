　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

史上首例！台北國際書展「線上展出」　串連百家出版社、500部閱讀影片

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼2020台北國際書展線上書展。（圖／台北書展基金會提供）

▲「2020台北國際書展」線上書展5/15-6/30舉行。（圖／台北書展基金會提供）

記者林育綾／綜合報導

受疫情影響，2020「台北國際書展」取消實體展會，改為線上書展，在今（15）日開跑！以「閱讀新風景Online」為主題，策劃四大閱讀焦點、六大主題展，還有超過500部閱讀影片「閱讀沙龍Online」、出版社「Online book秀」等，總計串聯上百家參展出版社參與。

第28屆台北國際書展由文化部主辦、台北書展基金會承辦，而全民防疫優先，在3月18日宣布取消實體展覽辦理後，首度規劃並邀請2020年的參展出版社加入「線上書展」，於5月15日起至6月30日線上展出，四大閱讀焦點包括「閱讀沙龍Online」、「主題展Online」、「Online Book 秀」及「閱讀大小事」。

請繼續往下閱讀...

▲▼2020台北國際書展線上書展。（圖／台北書展基金會提供）

▲四大閱讀焦點包括「閱讀沙龍Online」、「主題展Online」、「Online Book 秀」及「閱讀大小事」。（圖／台北書展基金會提供）

閱讀沙龍Online

「閱讀沙龍Online」精選名家創作者，提供讀者與作家線上相聚的時光。特別籌製28場，5月15日起每天中午12點半講座上架，共計有超過40位國內外作家、插畫家、漫畫家共襄盛舉，以朗讀、訪談等的方式進行。首日播出廣告影片之外，更由金漫獎得主小莊、阮光民打頭陣「畫出流光裡的中華商場——阮光民、小莊談《天橋上的魔術師  圖像版》」。

除書展精選的影片播出之外，「閱讀沙龍Online」也為參展出版社開闢一個「出版社推薦」專區，為出版社自製的節目影音吸引更多目光，增加影音來源多元及開放性，由參展出版社提供超過500部線上閱讀影片，讓讀者享受另一種數位逛展的體驗。

▲▼2020台北國際書展線上書展。（圖／台北書展基金會提供）

▲「閱讀沙龍Online」首日邀請金漫獎得主小莊（左）、阮光民（右）打頭陣，暢談《天橋上的魔術師 圖像版》創作。（圖／台北書展基金會提供）

六大主題展Online逛到飽

今年規劃六個線上主題展，包括「費里尼的美味人生插畫展」、「2020台北國際書展大獎」、「2020金蝶獎」、「走～讀博物館」文化部七館聯展、「國美館‧藝時代漫漫讀」及「中小學生讀物選介主題展」等，民眾可以點選進入看到精采插畫作品、得獎好書推薦，呈現台灣年度優質創作，並串聯策展單位的主題展，如「走～讀博物館」文化部七館聯展將以3D展館呈現，帶領讀者體驗線上另類逛展樂趣。

Online Book秀

邀集國內各參展單位，精選1至10本書展當季重點新書，以圖文呈現方式，於介紹頁面串聯至出版社的官網或粉絲頁，提供讀者不容錯過精彩好書的瀏覽機會。目前參展單位參與踴躍，已有超過百家出版社、累積千本新書，讓讀者在家也能享受逛書展的樂趣。

閱讀大小事

台北國際書展近來舉辦「城市在閱讀」系列活動，成功打響巷弄間藝文，拓展閱讀領域。今年線上書展期間，同步邀請出版社、實體書店或藝文館所共同響應，另闢網頁規劃串連各出版社閱讀活動，分享所有閱讀新書發表會等訊息，持續擴大深耕台灣閱讀人口。

「2020台北國際書展」線上書展－閱讀新風景Online，將持續更新參展單位提供的最新閱讀線上影片及資訊，活動自5月15日於6月30日舉行。

「2020台北國際書展」線上書展網址：tibeonline.tw

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
驚悚撞擊影片曝！台南男開車暴衝「撞爛11車」2人傷
Kobe墜機意外驗屍報告出爐..體內有藥物反應！9罹難者皆因
工人跌一跤…地面鋼筋「插入腋下」血狂噴！同事嚇傻求救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

買CK內褲3件組！「L號藏貼心細節」他傻：謝謝好市多...網驚超勵志

撇滷肉飯業配一說！陳時中：原本要吃冰但怕蛀牙⋯不改牙醫本色笑翻網友

國中會考今明登場　「追分─成功」車票4月賣出3萬多張討吉利

商務人士入境規範放寬！　陳時中：檢疫第5天採檢、陰性可外出2 天

國中會考6名考生突發燒！　全國累計18考生進備用試場

影／北京密函阻止台灣參加WHA！　陳時中吐心聲：這是免不了的狀況

輕颱「黃蜂」逼近巴士海峽　熱對流雨彈先來襲！竹投雲嘉豪雨特報

14國視訊會議「好奇台灣怎防疫」陳時中：台灣模式成自由民主地區典範

高中生想辦畢業水球趴！陳時中：電視看過是很好的回憶⋯遵守防疫即可

午後熱對流+黃蜂外圍環流夾擊　14縣市豪、大雨特報

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

台北「哪小哥」爆打運將12拳 女友被搧...爬前座哀求：拍謝

黃子韜怨吳亦凡「就是因為你」　第一次公演任務發布....導師火藥味超濃!!!

虞書欣模仿《破風》舞蹈　劉雨昕台下看到超無奈！！

法國人訪問「台灣防疫成功因素」 蔡英文：SARS經驗+人民守規矩

沒超商、騎山豬？花蓮刻板印象多　黃大謙怒噴：有百貨公司好嗎！

買CK內褲3件組！「L號藏貼心細節」他傻：謝謝好市多...網驚超勵志

撇滷肉飯業配一說！陳時中：原本要吃冰但怕蛀牙⋯不改牙醫本色笑翻網友

國中會考今明登場　「追分─成功」車票4月賣出3萬多張討吉利

商務人士入境規範放寬！　陳時中：檢疫第5天採檢、陰性可外出2 天

國中會考6名考生突發燒！　全國累計18考生進備用試場

影／北京密函阻止台灣參加WHA！　陳時中吐心聲：這是免不了的狀況

輕颱「黃蜂」逼近巴士海峽　熱對流雨彈先來襲！竹投雲嘉豪雨特報

14國視訊會議「好奇台灣怎防疫」陳時中：台灣模式成自由民主地區典範

高中生想辦畢業水球趴！陳時中：電視看過是很好的回憶⋯遵守防疫即可

午後熱對流+黃蜂外圍環流夾擊　14縣市豪、大雨特報

台3線大型重機過彎失控　打滑摔進水溝「4名追焦手」慘遭波及　

婦人無業缺錢用...專摸「椅墊沒蓋好」機車　1天偷6台得手上千元

買CK內褲3件組！「L號藏貼心細節」他傻：謝謝好市多...網驚超勵志

王定宇轟國安局：總統府列A級防護　為何遭駭客攻擊？

未婚妻懷孕連爸爸都先瞞！　楊祐寧媽媽連2讚Melinda「希望多生幾個」

給租房鑰匙「自己上去看」　房東、警衛1舉動超詭異...他簽約完怕爆

駭客狂洩總統府偽文件...國安鎖定目標！「攻擊恐持續到罷韓」企圖亂輿情　

證件照怪怪的！新莊菜鳥帥警指揮交通「順手抓」逃逸7年緊張男

《葉問4》橫掃1.8億　「獲香港金像獎肯定」重返大銀幕

「懶得鳥你」出沒高雄！期間限定店5大拍照區萌翻　厭世照拍好拍滿

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

生活熱門新聞

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

颱風+鋒面接力！「最強梅雨彈」連5天　全台有雨

「黃蜂」可能死在海上　最強梅雨下週到

女雷射滿臉膿包崩潰　醫怒po真相

幼兒園火燒車28年了！師救6童折返「緊抱學生」喪命

老公想吃炸雞桶「她跑五金行」　網笑炸

她剛生完「又有了」崩潰...神釣出精主羞炸

20歲女捷運內拒戴口罩狂毆保全...下場出爐

跑公所申請紓困　一查竟發現妻子戶頭有100萬！

續約「900元能換iPhone 7」她心動　網秒勸

陳時中開視訊論壇唐鳳也出動　美日加14國參與

輕颱黃蜂逼近　氣象局發布海警

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Max想起「胎內記憶」隋棠聽完失落了

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

何妤玟痛斬8年婚導火線曝光！　

「亞洲第一美男子」無父母沒姓名

Mia連續偷錢還詛咒　元元怒PO真相打臉

郭采潔愛了楊祐寧5年「哭到停不下來」！分手後暴瘦

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

台中知名戲院後方「陰陽交界處」？　父嘆跟了很多個

陸網瘋傳「羅志祥正式和愷樂在一起」

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

被鏡子反射出身材！馮提莫真實罩杯曝光

更多

最夯影音

更多
走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭
Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面