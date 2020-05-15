史上首例！台北國際書展「線上展出」　串連百家出版社、500部閱讀影片

▲「2020台北國際書展」線上書展5/15-6/30舉行。（圖／台北書展基金會提供）

記者林育綾／綜合報導

受疫情影響，2020「台北國際書展」取消實體展會，改為線上書展，在今（15）日開跑！以「閱讀新風景Online」為主題，策劃四大閱讀焦點、六大主題展，還有超過500部閱讀影片「閱讀沙龍Online」、出版社「Online book秀」等，總計串聯上百家參展出版社參與。

第28屆台北國際書展由文化部主辦、台北書展基金會承辦，而全民防疫優先，在3月18日宣布取消實體展覽辦理後，首度規劃並邀請2020年的參展出版社加入「線上書展」，於5月15日起至6月30日線上展出，四大閱讀焦點包括「閱讀沙龍Online」、「主題展Online」、「Online Book 秀」及「閱讀大小事」。

請繼續往下閱讀...

▲四大閱讀焦點包括「閱讀沙龍Online」、「主題展Online」、「Online Book 秀」及「閱讀大小事」。（圖／台北書展基金會提供）

閱讀沙龍Online

「閱讀沙龍Online」精選名家創作者，提供讀者與作家線上相聚的時光。特別籌製28場，5月15日起每天中午12點半講座上架，共計有超過40位國內外作家、插畫家、漫畫家共襄盛舉，以朗讀、訪談等的方式進行。首日播出廣告影片之外，更由金漫獎得主小莊、阮光民打頭陣「畫出流光裡的中華商場——阮光民、小莊談《天橋上的魔術師 圖像版》」。

除書展精選的影片播出之外，「閱讀沙龍Online」也為參展出版社開闢一個「出版社推薦」專區，為出版社自製的節目影音吸引更多目光，增加影音來源多元及開放性，由參展出版社提供超過500部線上閱讀影片，讓讀者享受另一種數位逛展的體驗。

▲「閱讀沙龍Online」首日邀請金漫獎得主小莊（左）、阮光民（右）打頭陣，暢談《天橋上的魔術師 圖像版》創作。（圖／台北書展基金會提供）

六大主題展Online逛到飽

今年規劃六個線上主題展，包括「費里尼的美味人生插畫展」、「2020台北國際書展大獎」、「2020金蝶獎」、「走～讀博物館」文化部七館聯展、「國美館‧藝時代漫漫讀」及「中小學生讀物選介主題展」等，民眾可以點選進入看到精采插畫作品、得獎好書推薦，呈現台灣年度優質創作，並串聯策展單位的主題展，如「走～讀博物館」文化部七館聯展將以3D展館呈現，帶領讀者體驗線上另類逛展樂趣。

Online Book秀

邀集國內各參展單位，精選1至10本書展當季重點新書，以圖文呈現方式，於介紹頁面串聯至出版社的官網或粉絲頁，提供讀者不容錯過精彩好書的瀏覽機會。目前參展單位參與踴躍，已有超過百家出版社、累積千本新書，讓讀者在家也能享受逛書展的樂趣。

閱讀大小事

台北國際書展近來舉辦「城市在閱讀」系列活動，成功打響巷弄間藝文，拓展閱讀領域。今年線上書展期間，同步邀請出版社、實體書店或藝文館所共同響應，另闢網頁規劃串連各出版社閱讀活動，分享所有閱讀新書發表會等訊息，持續擴大深耕台灣閱讀人口。

「2020台北國際書展」線上書展－閱讀新風景Online，將持續更新參展單位提供的最新閱讀線上影片及資訊，活動自5月15日於6月30日舉行。

「2020台北國際書展」線上書展網址：tibeonline.tw

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來