屏東大武山下　偏鄉學子繁星計畫一圓國立科大求學夢

▲內埔農工錄取國立科大同學（左起）王志豪、楊博凱、張世波校長、張豪恩、莊昀庭、柯燕韓 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

109學年度技專校院繁星計畫近日放榜，國立內埔農工有11位同學上榜，其中5位錄取國立虎尾科技大學、國立高雄餐旅大學、國立屏東科技大學、國立高雄科技大學等中南部著名國立科大，消息傳來，令全校師生興奮不已。

全校繁星排名第1的汽車科王志豪錄取虎尾科技大學車輛工程系，他是內埔鄉的客家子弟，家中的經濟並不富裕，收入僅靠父親，所以他假日時需要出去打工幫忙貼補家用，造就了他早熟及上進心。國中時，他的成績並沒有特別突出，為了減輕家中的負擔，與家人討論後決定選擇就讀內埔農工汽車科。

3年來不斷地努力學習，他每學期都保持全班第一名，爭取獎學金。另利用午休及寒暑假時間，與同學一起自發性地到學校練習實作技能；積極參加校外競賽，已考取兩張丙級技術士證照及及一張乙級技術士證照，目前在畢業前仍然持續在精進自己。他期待未來大學4年，在專業上能夠更加精進。

綜合高中餐飲學程的柯燕韓錄取國立高雄餐旅大學，他是三地門鄉魯凱族原住民，自幼喪母，家中經濟困難，父親無力扶養3個小孩。她2歲時就被送到育幼院生活共14年。國中時成績普通，因當時不確定性向，選擇離家近的內埔農工綜合高中就讀，經過一年級的職業試探，在二年級時選擇較有興趣的餐飲學程。在導師康政惠老師的引導下，已拿到烘焙食品(麵包)等3張丙級證照。他期望4年後能在業界發揮專長，貢獻社會。

錄取國立屏東科技大學森林系的農場經營科莊昀庭，出生於里港的農家，小學四年級時父親罹癌，家中經濟陷入困境，所幸國中時父親健康好轉。他國中時學業表現普通，因家裡務農，就近選讀內埔農工農經科，在學3年認真學習，成績都是班上第1名，假日還在家附近的養雞場打工，分擔家計，十分勤奮。他非常感謝農經科老師們的教導，讓他學習欣賞傳統農法的智慧以及現代科技對農業發展的幫助。未來希望能進入林務局、從事與植物相關的工作。

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