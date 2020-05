舞孃得來速！烈焰下「沙威瑪式黏杆熱舞」　狂抖嫩臀求撒幣客…竟遭偷夾紙鈔

▲脫衣女舞者在大太陽下熱舞工作。(圖/翻攝自臉書Tae Roc/推特)

記者陳亭伃/綜合報導

美國新冠肺炎疫情並未有明顯緩解,部分區域民眾處於停工狀態,且公眾場合也都暫停營業。維吉尼亞州一處脫衣舞孃俱樂部日前就將舞台搬上大白天的戶外,只見日頭赤炎炎,這群努力賺錢的女舞者,搔首弄姿的熱舞,果然吸引不少民眾開車前往觀賞,給起小費也沒有手軟。

根據英國《太陽報》報導,位於維吉尼亞海灘附近的Minx俱樂部,因為受到疫情影響,幾乎無法營業,業者腦筋一動,決定將舞台搬到戶外,在大太陽下讓女舞者性感熱舞,而顧客則是可以開始像是「得來速」一般的穿過欣賞。

當然在觀看的過程中,顧客可以停下車,坐在車裡觀賞,而接近表演尾聲時,則是可以開始給小費。雖然並不如像室內舞台般的接近,但是老顧客看到舞者辛苦的跳舞,給起小費也絲毫不手軟。但可惡的是,還是會有惡劣的民眾,利用工具將散落在地上的紙鈔撿走。

不少網友看到表演影片,直呼「真的是天無絕人之路」、「想賺錢,什麼樣都可以」、「在家看老婆、女友看膩了,這真的是很好的服務」、「邊曬太陽邊熱舞,感覺很辛苦」、「服務業就是這麼辛苦」。

