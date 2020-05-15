舞孃得來速！烈焰下「沙威瑪式黏杆熱舞」　狂抖嫩臀求撒幣客…竟遭偷夾紙鈔

▲脫衣女舞者在大太陽下熱舞工作。（圖／翻攝自臉書Tae Roc／推特）

記者陳亭伃／綜合報導

美國新冠肺炎疫情並未有明顯緩解，部分區域民眾處於停工狀態，且公眾場合也都暫停營業。維吉尼亞州一處脫衣舞孃俱樂部日前就將舞台搬上大白天的戶外，只見日頭赤炎炎，這群努力賺錢的女舞者，搔首弄姿的熱舞，果然吸引不少民眾開車前往觀賞，給起小費也沒有手軟。

根據英國《太陽報》報導，位於維吉尼亞海灘附近的Minx俱樂部，因為受到疫情影響，幾乎無法營業，業者腦筋一動，決定將舞台搬到戶外，在大太陽下讓女舞者性感熱舞，而顧客則是可以開始像是「得來速」一般的穿過欣賞。

當然在觀看的過程中，顧客可以停下車，坐在車裡觀賞，而接近表演尾聲時，則是可以開始給小費。雖然並不如像室內舞台般的接近，但是老顧客看到舞者辛苦的跳舞，給起小費也絲毫不手軟。但可惡的是，還是會有惡劣的民眾，利用工具將散落在地上的紙鈔撿走。

不少網友看到表演影片，直呼「真的是天無絕人之路」、「想賺錢，什麼樣都可以」、「在家看老婆、女友看膩了，這真的是很好的服務」、「邊曬太陽邊熱舞，感覺很辛苦」、「服務業就是這麼辛苦」。

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