電商「瘋狂賣客」不敵疫情宣布收攤　5/15閉站暫時謝幕

▲「瘋狂賣客」公告將於5/15當天15:00閉站並暫停交易。（圖／翻攝自瘋狂賣客網站）

記者洪菱鞠／台北報導

扛不住疫情帶來的影響，電商「瘋狂賣客」宣布收攤，12日突向供應商發出歇業訊息，預告網站將暫時謝幕，而這份暫停服務公告也於官網上正式發布，向會員表示將於5/15當天15:00閉站並暫停交易。

瘋狂賣客表示顧及未來發展與整體情勢變化，發信通知供應商們「網站將營運至2020/5/15暫時謝幕」，這項暫停服務消息隨後也在網站正式公告，「瘋狂賣客購物網將於2020/05/15（星期五）15:00 閉站並暫停交易。閉站前所產生的訂單仍保有7天鑑賞期之權益，我們會協助訂單等相關問題至2020/05/29（星期五）15:00在這之前仍可透過連絡賣客或訂單查詢等功能查詢您的訂單 感謝長久以來的愛用與支持，期待未來再相見！」

▲瘋狂賣客向供應商發出歇業公告。（圖／翻攝自網路）

2008年12月開站的瘋狂賣客，當時以KUSO文案、新行動媒體操作方式及一日一物、閃購等獨特銷售模式，在市場上爆紅引起關注，並在短短半年內創下數百萬月營收。2011年被地壹創媒併購後，網站除轉型成團購，商品類型包含各式生活用品，另外還成立旅行社投入旅遊市場。

僅管瘋狂賣客主打商品價格便宜，但電商市場競爭激烈，仍不敵後起的蝦皮購物、生活市集，再加上165反詐騙專線曾統計「瘋狂賣客」在2018年一整年共有526件詐騙案，讓不少用戶留下負面印象。

對於瘋狂賣客黯淡關站，網友看到後紛紛留言表示，「這家東西買過就不會想再買了 賣一堆爛東西」、「被生活市集打爆很久惹」、「其實我比較早用瘋狂賣客的 但不知道什麼時候開始就都是生活」、「認識的電商都因為疫情受益..這個應該是原本就經營不善」、「要買一堆才有便宜到 不實用」。