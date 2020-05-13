　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

電商「瘋狂賣客」不敵疫情宣布收攤　5/15閉站暫時謝幕

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

電商「瘋狂賣客」宣布收攤（圖／翻攝自瘋狂賣客）

▲「瘋狂賣客」公告將於5/15當天15:00閉站並暫停交易。（圖／翻攝自瘋狂賣客網站）

記者洪菱鞠／台北報導

扛不住疫情帶來的影響，電商「瘋狂賣客」宣布收攤，12日突向供應商發出歇業訊息，預告網站將暫時謝幕，而這份暫停服務公告也於官網上正式發布，向會員表示將於5/15當天15:00閉站並暫停交易。

瘋狂賣客表示顧及未來發展與整體情勢變化，發信通知供應商們「網站將營運至2020/5/15暫時謝幕」，這項暫停服務消息隨後也在網站正式公告，「瘋狂賣客購物網將於2020/05/15（星期五）15:00 閉站並暫停交易。閉站前所產生的訂單仍保有7天鑑賞期之權益，我們會協助訂單等相關問題至2020/05/29（星期五）15:00在這之前仍可透過連絡賣客或訂單查詢等功能查詢您的訂單 感謝長久以來的愛用與支持，期待未來再相見！」

電商「瘋狂賣客」宣布收攤（圖／翻攝自瘋狂賣客）

▲瘋狂賣客向供應商發出歇業公告。（圖／翻攝自網路）

2008年12月開站的瘋狂賣客，當時以KUSO文案、新行動媒體操作方式及一日一物、閃購等獨特銷售模式，在市場上爆紅引起關注，並在短短半年內創下數百萬月營收。2011年被地壹創媒併購後，網站除轉型成團購，商品類型包含各式生活用品，另外還成立旅行社投入旅遊市場。

僅管瘋狂賣客主打商品價格便宜，但電商市場競爭激烈，仍不敵後起的蝦皮購物、生活市集，再加上165反詐騙專線曾統計「瘋狂賣客」在2018年一整年共有526件詐騙案，讓不少用戶留下負面印象。

對於瘋狂賣客黯淡關站，網友看到後紛紛留言表示，「這家東西買過就不會想再買了 賣一堆爛東西」、「被生活市集打爆很久惹」、「其實我比較早用瘋狂賣客的 但不知道什麼時候開始就都是生活」、「認識的電商都因為疫情受益..這個應該是原本就經營不善」、「要買一堆才有便宜到 不實用」。

ET快訊
1步驟解決「臉書粉絲專頁」故障！貼心功能還能減緩眼睛疲勞
王婉諭挺罷韓　李來希竟酸：把小燈泡的頭顱踢到高雄
臉書粉絲專頁、社團故障！網哀號打不開..緊急修復中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

電商「瘋狂賣客」不敵疫情宣布收攤　5/15閉站暫時謝幕

超夢幻「Switch+健身環」2萬有找！440組20分鐘完售　業者：應會有下一波

20萬人瘋搶「Switch組合包」！家樂福官網還沒賣就死當⋯網：太誇張了

【廣編】無可取代的台灣經典　愛之味牛奶花生飲7-11新鮮上架

米其林電商首發！東森購物開賣添好運、了凡　17項星級料理免運送到家

室友返鄉霸氣扛兩大包神秘物　南部網友哭喊：「小時候超愛　現在都買不到！」

護師節向醫護致敬！東森購物推限定好康　王令麟送3千萬大暖包

全台限量440台！家樂福「Switch+健身環」組合包再一發　開搶時間曝光

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

趙孟姿懷孕6月怨「老公不讓吃速食」　許孟哲喊冤：擔心她胃食道逆流...超暖！

吳亦凡現身《創造營》同框鹿晗、黃子韜　網友驚：活久見系列！！

超扯賓士！國道內線逆向狂飆4km　遭拖吊車攔...駕駛：一時恍神才違規

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

電商「瘋狂賣客」不敵疫情宣布收攤　5/15閉站暫時謝幕

超夢幻「Switch+健身環」2萬有找！440組20分鐘完售　業者：應會有下一波

20萬人瘋搶「Switch組合包」！家樂福官網還沒賣就死當⋯網：太誇張了

【廣編】無可取代的台灣經典　愛之味牛奶花生飲7-11新鮮上架

米其林電商首發！東森購物開賣添好運、了凡　17項星級料理免運送到家

室友返鄉霸氣扛兩大包神秘物　南部網友哭喊：「小時候超愛　現在都買不到！」

護師節向醫護致敬！東森購物推限定好康　王令麟送3千萬大暖包

全台限量440台！家樂福「Switch+健身環」組合包再一發　開搶時間曝光

1步驟解決「臉書粉絲專頁」故障！　 貼心功能還能減緩眼睛疲勞

台股收復10900點關卡！　由黑翻紅收漲58點

劉一德赴北檢說明「韓國瑜黑歷史」　鄭照新痛批：荒謬絕倫

MIT口罩前進白宮　沈榮津上AIT直播談台灣國家隊

張柏芝12歲兒Lucas超帥身高直逼媽！　「神秘小兒子髮色」洩漏生父身分

侯乃榕獨挑大樑 主持520正副總統就職典禮　壓力大到夢中背文稿

15分鐘疲憊肌復活！夏季「超有感面膜」盤點

李來希批王婉諭「把小燈泡頭顱踢到高雄」　洪慈庸怒嗆：根本沒有人性！

無尊告白成語蕎被打槍　梁赫群助攻幫擄女神芳心

拯救國內觀光　林佳龍：防疫踩線團5月底出發

消費熱門新聞

再一發！家樂福「Switch+健身環」開賣時間曝光

20萬人瘋搶Switch⋯家樂福官網秒當！網：太誇張了

返鄉霸氣扛大禮　南部人哭買不到

440組夢幻「Switch組合包」20分鐘完售！

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

網購AirPods　開箱一看超傻眼

瘋狂賣客不敵疫情　5/15閉站暫時謝幕

愛買Switch同捆包週五門市開賣

家樂福「Switch組合包」明天還有一波！

愛買明賣「動物森友Switch」！各店販售時間先看

東森購物開賣添好運、了凡　米其林免運送到家

開搶「動物森友Switch」！家樂福官網直接當掉

山海樓X全家獨家聯名台菜料理

傳IKEA桃園店8月收攤 官方回應了

更多熱門

相關新聞

國際板債前4月爆6807億贖回潮

國際板債前4月爆6807億贖回潮

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，國際債券市場受美債利率走低，加速國際板債券提前贖回潮，不過卡達政府來台發債，也讓國際板債券發行量大幅成長。根據金管會統計，今（2020）年1至4月國際板債券提前贖回共有69檔、金額227.52億美元（約新台幣6,807億元）。

五一聚餐釀禍　吉林日增6確診

五一聚餐釀禍　吉林日增6確診

國際會議最新全球排名出爐　臺灣攀升亞洲第4、創5年新高

國際會議最新全球排名出爐　臺灣攀升亞洲第4、創5年新高

挺餐飲業！中信金融園區大降租最高逾8成

挺餐飲業！中信金融園區大降租最高逾8成

花蓮西瓜搬上螢幕銷售　500顆30分鐘全賣光

花蓮西瓜搬上螢幕銷售　500顆30分鐘全賣光

關鍵字：

電商網購瘋狂賣客疫情

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

雞排妹深夜「帶新歡男回家過夜」全被拍！

她離奇失蹤3天　放鞭炮驅魔...「女鬼瀑布」找到人

謝和弦勒戒前「絕望留遺言」：前妻狠心設計我！

傻戴17年綠帽！男星兒子和「8年摯友」有父子臉

雞排妹親解「過夜砲友男身分」！認同居2年

賴弘國2點讓阿嬌心死！

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

死者突「揮手」輕摸棺材　網嚇瘋

男被疑確診「3小時火化」　採檢出爐竟陰性

Lo-Fi House拍片道歉！網轟沒誠意

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

正妹挑戰24耐環島！萬人暴動：帶我走

更多

最夯影音

更多
叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！
招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面