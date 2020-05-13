國際網紅主動拍台灣抗疫片　讚「捐千萬口罩的國家」觀看破1800萬

The First Country to win against Covid-19! That's huge! This brings so much hope to the rest of the world and I can't believe no one talks about. If you are from an underrated country, help me spread this amazing achievement! 由 Project Nightfall 發佈於 2020年5月6日 星期三

記者丁維瑀／綜合報導

自追蹤數超過2300萬人的國際網紅Nas Daily製片肯定台灣抗疫有成後，他的攝影師Agon Hare也受到感動，主動拍攝影片讚許台灣的防疫政策、捐口罩幫助他國的善意；影片於6日發布，至今獲得1805萬次觀看，分享數更高達35萬。

Agon Hare期許帶來正面的影響力，便設立「日暮計畫」（Project Nightfall）粉專，他讚許台灣防疫的影片於6日發布，獲得35萬次轉發。影片開頭，Agon Hare先提到有一個國家戰勝新冠肺炎（COVID-19），從未實施封城，長達20天以上沒有報告本土病例，還捐贈1700萬片口罩給他國，解決大家都想克服的問題，「但你不知道，全球不知道這個國家，太瘋狂了。」

▲影片中出現中國民國國旗。（圖／翻攝自臉書／Project Nightfall）



Agon Hare認為，比起受歡迎的美國、德國、法國等，越南與印度的抗疫政策卻受到漠視，「這很危險，會讓我們無法記取教訓。」接著他說，最重要的，是大家並未從台灣的經驗中學習，「台灣沒有被發現。」

Agon Hare發布影片時，台灣的確診數為438例、6人不治、334人康復。他觀察到台灣多日沒有報告本土病例，雖然地理位置就在中國旁邊，但初期就限制來自武漢的班機，相關人員也透過手機定位技術、定期打電話，確保隔離者乖乖在家，因此學生可以繼續上學，經濟沒有崩潰，體育賽事也照常舉行。

影片中，總統蔡英文也用英語親自發聲，她形容台灣自由、民主且美好。Agon Hare還認為，台灣除了成功對抗疫情，還對其他國家表達善意，就算沒有受到認可，依舊捐出千萬片口罩，「但我們卻不知道，因為台灣不受到歡迎。」

▲Agon Hare替台灣發聲。（圖／翻攝自臉書／Project Nightfall）



最後，Agon Hare表示世界上有許多受到輕視的國家，這些國家成為抗疫典範。他希望，台灣能成為世界的聲音，展現出如何打敗病毒，「如果台灣能靠著自己擊敗COVID-19，我們也可以。」

根據《自由時報》，集資刊登紐約時報廣告的共同發起人之一張少濂表示，Nas拍攝影片挺台灣防疫後，Agon Hare得知情況後深受感動，因此主動拍片來向世界講述台灣的對策。

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