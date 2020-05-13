中船重工前董事長胡問鳴落馬！曾任陸「國產航母」研製總指揮

▲胡問鳴（中）登上建造中的國產航母視察。（圖／翻攝中船重工）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央紀委國家監委12日深夜通報，前中國船舶重工集團有限公司黨組書記、董事長胡問鳴涉因涉嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。胡問鳴曾有過中國船舶重工集團公司、中航工業、中國兵器、中國船舶工業集團公司的工作經驗，參與了大陸首艘國產航母山東艦、殲10、國產大飛機C919等項目。

幾十年工作經歷涵蓋了空、陸、海三軍裝備的建造研發，首艘國產航母、殲10、國產大飛機C919等項目他都有重要參與。

胡問鳴現年63歲，江蘇揚州人，公開資料顯示，胡問鳴早年曾是江蘇省揚州市邗江縣赤岸鄉知青，1977年也就是全國恢復高考的第一年，胡問鳴被南京航空學院（南京航空航天大學前身）錄取，被分入江蘇師資班。

胡問鳴曾有過中國船舶重工集團公司、中航工業、中國兵器、中國船舶工業集團公司的工作經驗，涵蓋了海陸空三軍裝備建造，首艘國產航母山東艦、殲10、國產大飛機C919等項目他都有重要參與。

1998年，「殲10」在成都成功首飛，胡問鳴率領長風機械總廠的科研團隊為殲10研製了飛機座艙顯示系統等機載設備，因貢獻突出，他還獲授中航總「殲10首飛工程」一等功。

大陸自主研製的民用飛機「新舟60」，胡問鳴也參與了研發生產和出口的全過程，並參與了國產大飛機C919的前期論證。

2017年4月26日，大陸第一艘國產航母山東艦正式下水，同年8月，央視在介紹最新進展時披露稱，該國產航母的研製總指揮正是胡問鳴，他全程參與了首艘航母遼寧艦列裝工程和首艘國產航母的建造。