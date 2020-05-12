累計8萬死…川普吹噓「防疫做很好」女記者提問打臉　他怒嗆：不然去問中國

▲川普記者會上與記者互槓。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普與中國的相互攻防口水戰，自中美貿易戰延燒到新冠肺炎，直到美國疫情爆發成最嚴重國家，川普更是毫無遮掩的抨擊中國隱匿病情，11日白宮新聞記者會上，川普再次提到政府方面防疫做得比許多國家都好，卻遭到美國哥倫比亞廣播公司中國裔記者反問「為何還是很多人喪命，這樣競爭有何意義？」讓川普大動光火。

根據美國《CNN》報導，川普在新聞記者會上提到美國防疫與檢測比許多國家都好，但哥倫比亞廣播公司（CBS）的中國裔記者Weijia Jiang（中文音譯：江維佳）卻提問，「您過去說過很多，美國在測試方面比其他國家都做得好，但每天都有許多人喪命，確診也更多，這樣的競爭意義何在？」

▲連帶CNN記者也遭到拒絕提問。

未料，川普卻回應，「世界各地都因為新冠肺炎而失去許多生命，也許你應該要問中國，不要問我，當你去問他們或許能得到一個不同的答案」。川普接著點名另一名記者提問，Weijia Jiang則繼續追問，「你為什麼特別針對我說這樣的話？我應該要問中國嗎？」

川普則回應，「我沒有針對任何任，我是對任何會問這種令人厭惡的問題的人說的。」而適才被點名的《CNN》記者則是被跳過訪問，並遭到川普打斷，隨後突然結束記者會。

過去川普曾多次槓上許多媒體，但多為跳過或是刻意不回答居多，對於此番針對華裔女記者「特別言論」，也在網路上掀起熱烈討論。

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