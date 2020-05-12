新加坡暫停所有海外軍訓　待疫情好轉再適度恢復

▲新加坡部隊赴澳洲「肖爾沃特訓練基地」訓練。（圖／新加坡國防部，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

新加坡國防部12日宣布，受新冠肺炎疫情影響，新加坡武裝部隊（SAF）停止所有大規模海外軍事訓練及演習，歷年規模最大的「袋鼠演習」（Exercise Wallaby）也將暫停。

新加坡國防部表示，為了配合政府的防疫措施，新加坡部隊所有的海外軍訓及演習都已經暫停，原先要在澳洲舉行，規模最大的「袋鼠演習」也包含在內。但若情況有所改善，部隊可能會在澳洲進行一些較小規模的軍訓活動。

新加坡的基本軍事訓練（BMT），以及後備軍人回營訓練（ORNS）也因為疫情，於4月初宣布暫停，並要求新兵在家中待命，勿隨意外出，還寄送了基本技能及體能訓練的指導教材，供新兵在家練習。

新加坡國防部也特別強調，基本軍訓的暫停，對部隊的影響不大，部隊有能力捍衛新加坡的和平及安全。

新加坡地小人稠，部隊從建國初期就在海外他國進行軍訓及演習，例如擁有40多年歷史的「星光計畫」，就是新加坡前總理李光耀，與時任行政院長的蔣經國在70年代秘密簽下，讓新加坡的「星光部隊」到湖口、斗六、恆春等地的基地進行訓練。不過，受到疫情影響，本欲在今年3月來到的「星光部隊」暫時取消來台計畫。

此外，新加坡的海外軍訓之中，規模最大的就屬1990年啟動，於澳洲舉行的「袋鼠演習」，光是訓練場地「肖爾沃特訓練基地」（SWBTA）的土地面積，就比新加坡的國土面積還大4倍，。