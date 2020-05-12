她拍窗外風景意外錄下「驚悚自殺畫面」　沒發現還PO上網…網看完嚇瘋！

▲女生手機拍影片，竟意外錄到自殺瞬間。（圖／翻攝自紅星視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

日前，湖北省宜昌市一位女生日前錄影片，拍自己的愛犬時，意外錄進一位男子自殺瞬間，引發網友熱議。據悉，她拍完之後還根本沒有發現，甚至還將影片PO上社交網路，最後是好友發現提醒，才得知這個驚悚的事實。令人震驚的是，事發時，狗疑似當時就發現，直擊這一場景，嚇到耳朵秒立起。

據《紅星視頻》報導，事發於宜昌市夷陵長江大橋。當時，一位女子乘車時用手機拍風景時，意外錄到一路人翻越大橋護欄疑墜落長江中。事發時，狗狗全程目睹，當車開過時，甚至一直回頭看。

據悉，當時錄到這個驚悚一幕的女生未察覺異常，甚至還發朋友圈，隨後被好友評論提醒，隨即回翻重新看一遍才發覺，立馬報警。目前，警方表示，事件詳情正進一步調查中。

網友紛紛驚呆表示，「狗子還回頭看了幾下」、「狗子真的太聰明了」、「目擊者（狗）：當時老子都嚇壞了」、「迷幻的場景，像電影鏡頭」、「估計狗子是第一個發現的」。

還有網友擔心表示，「不管女人還是男人，好好愛自己，珍惜生命，你得離開痛苦的是父母，別人不會心疼你的」、「沒有經過訓練的普通人在大橋上墜河，基本落水時就被拍暈了，大概率活不成」、「想知道人怎麼樣了」。

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