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「再見了世界」！女直播主全妝鏡頭前自殺…丈夫破門腿軟痛哭

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▲桃園市吳姓女子自稱為直播主，為衝人氣向陌生男子借手機，趁不注意時利用行動支付盜刷線上點數詐財。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲女直播主盛裝開直播，鏡頭前自殺。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者柯振中／綜合報導

直播主是新興行業，不過在光鮮亮麗的外表下，可能也存在常人無法承受的壓力。大陸浙江杭州一名女直播主不斷在直播平台發布死亡預告，寫下「再見世界」等話語，接著精心打扮外表，吞下藥物自殺，讓粉絲嚇壞報警。

綜合陸媒報導，杭州警方7日接獲2起報案，內容都是「直播主服藥自殺」，且定位在同一地點，讓他們火速趕到現場。警方透過線索掌握，試圖自殺的是一名王姓女子，職業是平台女主播，暫時在杭州租屋。

到場後，警方立刻聯繫王女的丈夫，同時不斷敲門，要求王女「趕快開門」。不過，就在警方準備破門時，王女的丈夫趕到，但雙方都沒有租屋處鑰匙，還是只能撞破大門，入內查看狀況。

▼直播主鏡頭前自殺。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲▼直播主自殺。（圖／翻攝《今日頭條》）

進入租屋處，警方、王女的丈夫發現，王女躺在臥室的床上，房間內散落許多藥包，所幸王女還有意識，趕緊通報救護人員，緊急將王女送醫。經過治療後，王女的性命成功被救回，沒有釀成悲劇。

警方調查後說明，王女長期罹患憂鬱症，目前處於藥物治療階段，當天沒有正常服藥，導致病情發作，才一口氣吞下許多藥片，企圖自殺。

對此，粉絲透露，王女近日的直播內容相當詭異，時常留下「再見世界」等死亡預告，服藥自殺後，還在平台上說「味道很好，不哭也不疼」，讓人相當擔憂，還好人沒事。

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▼直播主自殺，丈夫破門腿軟。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲▼直播主自殺。（圖／翻攝《今日頭條》）

 
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