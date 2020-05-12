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剛入職半個月！少女被主管瘋狂追求「誘騙失身了」…崩潰助跑跳河身亡

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▲▼15歲少女遭主管性侵，跳河自殺。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲15歲少女遭主管性侵，跳河自殺。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省漯河市15歲少女小娟（化名）4月28日深夜跳河自殺，其朱姓男同事為救人也不幸溺亡。家屬稱，事發前小娟在當地一家自助烤肉店打工，疑遭到該店33歲李姓主管性侵，後不堪騷擾輕生。目前，李姓主管已經被逮捕，案件正在進一步偵辦中。

據《紅星新聞》報導，小娟出生於2005年，是漯河市源匯區空塚郭鄉人。哥哥表示，小娟5歲時母親患癌去世，父親在建築工地打工，家裡經濟一直比較困難，「她成績一般，讀完國中二年級就輟學了，今年4月中旬妹妹與同村閨蜜一起到漯河市權釜山自助烤肉店當服務員，打工補貼家用，包吃包住，2000多元人民幣（約新台幣8441元）1個月。」

4月29日凌晨3時許，哥哥和父親接到派出所告知小娟跳河自殺，他們迅速趕到事發現場漯河市丁灣橋，對遺體進行辨認，「當時現場圍了一群人，有3名警員在，妹妹所在餐廳的經理以及和妹妹同住一屋的女孩也在。」

哥哥回憶，後來在派出所查看監視器發現，「妹妹是晚上12點左右跳河的，她突然往河裡衝，22歲的同事朱男立即嘗試阻止，隨後也跳進河救人。」29日，兩人遺體被當地救援隊打撈上岸。

哥哥控訴，他們從小娟閨蜜那得知，小娟曾被烤肉店主管李男誘騙到租屋發生性關係，後來被多次騷擾堵截。一名男同事也證實，當晚他接到小娟的微信電話，「小娟哭著說被李男糟蹋了。」

▲▼15歲少女遭主管性侵，跳河自殺。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲工作合同。（圖／翻攝自紅星新聞）

小娟所在烤肉店老闆稱，自己並不知曉小娟與李男之間的事情，事發當晚他還在山東濰坊出差，29日凌晨1時左右接到電話稱有員工自殺，才立即叫對方報警求助。

老闆透露，事後才獲知，「4月28日晚上小娟下班後，李男一直和她聯繫要求見面，小娟不想理睬，但對方不甘心，一直給她發微信，小娟感到心煩，於是給男同事發微信傾訴，稱自己心情不好，對方叫上同宿舍的朱男等人一起出去勸她。」

當晚，經朱男等人勸導後，小娟情緒穩定後回到了宿舍。沒想到，她剛回去，又收到李男訊息要求見面，隨後在閨蜜的陪伴下出去，路上和朱男聯繫。聽到消息的朱男，約上了另外2名男同事。

幾人見面後，小娟又收到李男訊息，這時受到刺激的她哭著向當地丁灣橋方向跑去，當時已是深夜12時左右。幾人見狀，便追了上去，朱男跑在最前面。其他人到達丁灣橋時，沒有看到2人，連聲呼喊四處尋找。

此時，河堤下方走上來一名釣魚的民眾，詢問他們是不是在尋找一男一女，並叫他們趕緊報警，稱兩人跳河了。在場幾人立即報警和叫救護車求助。

29日凌晨1時左右，小娟從水面浮了起來，被打撈上岸後已沒有生命體征。當天上午11時左右，朱男也被救援人員打撈起來，早已停止了呼吸。

據悉，李男是烤肉店收銀主管，今年33歲，漯河人，平時的表現還算可以。老闆還稱，整個事件與朱男沒有任何關係，他不會游泳，是救人遇難的，「才22歲，很優秀，很老實，在店裡表現也很好。」

5月11日下午，漯河市公安局相關負責人表示，犯罪嫌疑人李男確已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中，「目前已向檢察院提請批准逮捕。」

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