Nokia 5.3正式登台　單機售價不到六千元

▲Nokia 5.3將於5/25正式在台灣上市。（圖／HMD Global提供）

記者邱倢芯／台北報導

HMD Global今（12）日宣布Nokia 5.3將於5/25正式在台上市，擁有金屬機身與流線外型設計的Nokia 5.3配置了20：9顯示比例、水滴瀏海造型、6.55吋超大螢幕，長達兩天的電池續航，搭載高通S665處理器，與6GB記憶體與64GB的儲存空間；共有霧影黑、暗夜藍、迷幻金三色，單機建議售價5,990元。

Nokia 5.3主相機採用四鏡頭設計，配置了1,300萬畫素主鏡頭、500萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭，以及200萬畫素的景深鏡頭，再加上800萬前置鏡頭，可完美應付日常各種拍照情境。

Nokia 5.3 亦支援NFC，使用手機支付更便利；此外，Nokia 5.3搭載最新 Android 10作業系統並可享2年系統平台更新與3年安全更新，也配置Google 助理專屬按鍵，為用戶帶來高品質的Google使用體驗。

HMD Global表示，霧影黑將於5/15至5/22止在全台Nokia體驗櫃、聯強經銷門市、和各大電商平台等搶先開放預購，預購還享有限量好禮64G記憶卡，不管是追劇、拍照、玩遊戲都不怕空間不足；Nokia 5.3霧影黑將於5/25正式開賣，暗夜藍、迷幻金亦會陸續上市。