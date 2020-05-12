　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Nokia 5.3正式登台　單機售價不到六千元

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Nokia 5.3將於5/25正式在台灣上市。（圖／HMD Global提供）

▲Nokia 5.3將於5/25正式在台灣上市。（圖／HMD Global提供）

記者邱倢芯／台北報導

HMD Global今（12）日宣布Nokia 5.3將於5/25正式在台上市，擁有金屬機身與流線外型設計的Nokia 5.3配置了20：9顯示比例、水滴瀏海造型、6.55吋超大螢幕，長達兩天的電池續航，搭載高通S665處理器，與6GB記憶體與64GB的儲存空間；共有霧影黑、暗夜藍、迷幻金三色，單機建議售價5,990元。

Nokia 5.3主相機採用四鏡頭設計，配置了1,300萬畫素主鏡頭、500萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭，以及200萬畫素的景深鏡頭，再加上800萬前置鏡頭，可完美應付日常各種拍照情境。

Nokia 5.3 亦支援NFC，使用手機支付更便利；此外，Nokia 5.3搭載最新 Android 10作業系統並可享2年系統平台更新與3年安全更新，也配置Google 助理專屬按鍵，為用戶帶來高品質的Google使用體驗。

HMD Global表示，霧影黑將於5/15至5/22止在全台Nokia體驗櫃、聯強經銷門市、和各大電商平台等搶先開放預購，預購還享有限量好禮64G記憶卡，不管是追劇、拍照、玩遊戲都不怕空間不足；Nokia 5.3霧影黑將於5/25正式開賣，暗夜藍、迷幻金亦會陸續上市。

ET快訊
日本人最喜歡台灣什麼？　網一面倒推薦「這品牌」：超耐用
快訊／台中砂石車碰撞小客車！車體「破碎壓爛」成廢鐵
禁外籍人士入境「黃秋生卻來台」　指揮中心曝申請原因
男叫熊貓送晚餐…苦等40分鐘餓到懷疑人生　下樓驚見牛排被吃了
水神再度被打臉「不能宣稱抗菌」　陳時中：這是我最後一次回應！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Spotify用音樂拉近人們距離　「Listening Together」可讓多人共享音樂清單

Nokia 5.3正式登台　單機售價不到六千元

別再動森啦！華碩購機送「4,600元tutorJr/TutorABC線上英語課程」　陪你充電共度防疫時光

高通推S768G處理器　Redmi K30 5G極速版搶先搭載

Motorola Razr更新Android 10！外部螢幕功能大升級

AirPods Studio傳定價349美元！　配戴免分L、R

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

「在家工作」要小心網路詐騙　Palo Alto Networks提出八大資安自保方式

臉書電腦版改版！推出「深色模式」　速度更快、操作更簡單

遏止郵件「全部回覆風暴」轟炸信箱　微軟新防護機制Office 365已啟用

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

《創造營2020》主題曲上線囉　C位是《創造101》回鍋肉...黃子韜:特別吸引人

雲林半癱謝俊瑋家賣蒜頭一日千斤　用平板敲出：感謝大家、祖父母

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

Spotify用音樂拉近人們距離　「Listening Together」可讓多人共享音樂清單

Nokia 5.3正式登台　單機售價不到六千元

別再動森啦！華碩購機送「4,600元tutorJr/TutorABC線上英語課程」　陪你充電共度防疫時光

高通推S768G處理器　Redmi K30 5G極速版搶先搭載

Motorola Razr更新Android 10！外部螢幕功能大升級

AirPods Studio傳定價349美元！　配戴免分L、R

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

「在家工作」要小心網路詐騙　Palo Alto Networks提出八大資安自保方式

臉書電腦版改版！推出「深色模式」　速度更快、操作更簡單

遏止郵件「全部回覆風暴」轟炸信箱　微軟新防護機制Office 365已啟用

帆船飯店御用毛巾Abyss登台　單價800元起體驗富豪生活

總統紀念套幣首次線上申購截止　下午5時發簡訊通知繳款、520可臨櫃提領

新店「城易迅」就是神！潛銷熱賣近6成　建商「提前動工」幫住戶早日成家

獨／昔日女團成員通告費拆4份　8點檔女星曝辛酸出道路「很多通告都沒錢」

全球疫情未趨緩　侯友宜：以戒慎恐懼的心態持續作戰

感謝堅守防疫第一線護理師們　奇美醫學中心辦護師節慶祝活動-

江啟臣：全民嚴守防疫4措施　疫情很快就會過去

盜美女圖設桃色陷阱「發大財」　水軍扮老師圈粉喊衝...4個月狠撈400萬

菜鳥醫「上班首日就出包」！神隊友救援零抱怨…她暖喊：有你們一起工作，真好

本土加零滿月！易飛網推「金門2,799元起」再抽立榮航空機票

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

3C家電熱門新聞

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

iPhone 12 Pro最新爆料！120Hz ProMotion、最大電量4400mAh

520上市的SONY中階旗艦八個重點

Windows 10X這6點與Windows 10大不同

Apple又面臨集體訴訟

AirPods Studio傳定價349美元！　配戴免分L、R

Surface Pro X正式在台上市

LINE 6款免費貼圖限時下載

Nokia 5.3正式登台

蘋果產品行銷副總裁：AirPods的成功「幾乎就像野火一樣蔓延」

Apple Watch續站市場龍頭！　Series 6新功能還可偵測恐慌狀態

5G iPhone12新機售價最新爆料！　5.4吋版2萬元有找

Motorola Razr更新Android 10！外部螢幕功能大升級

你購機我就送！華碩推購機優惠

更多熱門

關鍵字：

Nokia 5.3

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

黃秋生抵台隔離中！認了「準備入籍台灣」

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

生日變忌日！25歲YouTuber車禍亡

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

超瞎紓困理由曝！8成職業填一樣　公所：都揹名牌包

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

醉女講電話消失！朋友敲廁所門…他緩慢走出

羅馬生死鬥夯！男大生超神迴身斬KO

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

疫情「黃秋生如何入境台灣」6字回應

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

可憐浪貓淚眼求收編　回家後崩壞

更多

最夯影音

更多
楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻
4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面