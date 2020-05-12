嘉義賓士男肇事後「裸奔大街」　攔大巴還衝進超商！路人傻眼

▲肇事落跑陳男裸身被路過民眾拍下。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市32歲陳姓男子11日駕駛登記在妹妹名下的賓士車，在嘉義北興國中後門撞車，甚至波及一旁轎車。車禍發生後，他全裸逃離肇事現場，過程被路過上班民眾拍下。警方隨後在義教街住處找到他，但因陳男精神恍惚，警方與家人協助將他強制送醫。但警方強調肇事逃逸、妨害風化及過失傷害將在陳男出院後將他函送，另外將進一步釐清未持有毒品及機神病史的他為何全裸上街?

▲民眾行車紀錄器拍下陳男身影。（圖／讀者提供）

而陳男全裸逃離現場剛好被路過上班民眾車上行車紀錄器拍下，民眾對於陳男裸身跑步覺得好奇。直到媒體批露後才知道該男子原來是肇事逃逸。

▲陳男裸跑還一度拍打路上遊覽車。（圖／翻攝嘉義綠豆人）

陳男母親表示，但因母子倆平時沒有同住，只知道他從事美髮業，卻因疫情關係幾個月前失業。看見陳男全裸回家自己也嚇了一大跳，卻怎麼問都問不出所以然，只好請求警方協助，後來警方到場後因為兒子情緒都相當激動，念念有詞，只好強制送醫治療。

轄區警方表示，由於陳男並非酒駕，也未持有毒品甚至相關精神病史，被強制送醫後今天剛轉進精神專科病房，目前還沒機會約談，出院後會請他到案說明整個過程，釐清全裸動機及肇事逃逸過程，同時也將依相關罪責將其函送。

欸~妳過來一下！妳過來一下