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嘉義離奇車禍！賓士車駕駛「沒穿衣服」落跑　目擊者驚：隱形斗蓬加身

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▲裸男。（圖／翻攝嘉義綠豆人）

▲嘉義維新路兩車對撞，受害車主表示肇事賓士車駕駛者疑似裸奔逃離現場，民眾於博東路新生路口拍下疑似肇事者身影。（圖／翻攝綠豆嘉義人）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市維新路11日上午發生汽車追撞事故，國產銀色休旅車行經北興國中後方圍牆由北向南行駛時，突遭一黑色賓士車由後方撞上，兩車碰撞後，銀車駕駛座車門幾乎整片掉落，黑車則車頭凹陷，零件散落滿地。據目擊者表示，載孩子上學時目擊該場車禍，但意外的是肇事駕駛似乎穿著一件便利雨衣以「裸奔」方式離開現場。警消已抵達現場，將進一步通知車主到案，釐清事故原因。

▲維新路休旅車對撞，受害車主表示肇事者疑似埨奔逃離現場。（圖／讀者提供）

嘉義市維新路11日上午7時40分，於北興國中後方圍牆維新路上發生車輛追撞，黑色賓士由後方追撞前方正接送小孩上學44歲楊姓駕駛所開的銀色休旅車。但賓士車主於警方未到場時就已經逃離現場。

據受害車主表示，肇事者沒穿衣服跑掉了！而目擊民眾則說，自己於鄰近事故現場不遠處的博東路平交道前有看到一個沒穿衣服、身體圍著黃色雨衣的年輕人。僅留下現場滿地破碎零件及一臉驚訝的受害車主。

▲維新路休旅車對撞，受害車主向路過民眾表示肇事者疑似沒穿衣服跑掉了。（圖／讀者提供）

▲維新路休旅車對撞，受害車主表示肇事者疑似埨奔逃離現場。（圖／讀者提供）

▲被撞車子，駕駛座車門整片幾乎掉落。（圖／讀者提供）

▲維新路休旅車對撞，受害車主表示肇事者疑似埨奔逃離現場。（圖／讀者提供）

▲肇事賓士停留現場不見車主，現場零件散落一地。（圖／讀者提供）

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