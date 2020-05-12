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影／女看護「悶臉、坐胸」殘殺老太太　假善心幫辦後事「竟還賺禮金」

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▲監視器錄下看護殺害老太太的經過。

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇省溧陽市一名67歲的女看護才上班8天，就用毛巾將83歲的老太太悶死，事後還裝作若無其事，鎮定教導家屬辦理後事，索要禮錢。老太太的子女起初不知實情，還感謝女看護協助辦理後事，但後來調閱監視器，發現母親竟被殘忍殺害，悲憤報警，目前女看護已經被警方帶走。

根據《現代快報》報導，老太太的兒子張阿留表示，母親有糖尿病，最近病情較為嚴重，行動不方便，需要人照顧，所以找了67歲的虞姓女看護來幫忙，「是她主動聯絡我們的，因為她之前在醫院當過護工，有豐富經驗，又是鄰居，就決定請她來幫忙了。」

老太太的女兒張阿英表示，看護非常親切，照顧老人也很細心周到，所以大家都很放心，對她非常好，「媽媽的房間有裝一支監視器，是因為以前曾經有看護毆打她才裝設的，但這位新看護跟大家相處很融洽，我們都覺得沒問題，也就沒特別看監視畫面。」

▼女看護用毛巾悶住老太太的臉。（圖／現代快報）

▲▼女看護「悶臉、坐胸」殘殺老太太　假善心幫辦後事「還敢賺禮金」。（圖／現代快報）

張阿英5月2日晚上突然接到弟弟的電話，說是母親過世了，感到非常難過，沒有太多想法，但事後卻感到可疑，「中午的時候，我還看見嫂子餵她吃了整隻鴿子，晚上的時候老太太又吃了一碗飯，狀態很好，怎麼會說沒就沒了呢？」

張阿留也說，他晚上10點洗完澡還有去看過媽媽，詢問哪裡不舒服，並幫忙按摩，可是過了10幾分鐘，看護突然打電話叫他過去，沒說發生什麼情況，「我下來看媽媽的呼吸比較重，胸前衣服上有菜葉，幫忙擦了一下，以為是睡著了，就離開，但晚上11點看護又打來，說媽媽不行了。」

張阿留指出，母親過世後，全家人都非常難過，心裡非常慌亂，但看護卻相當鎮定，熱心協助辦理後事，「當時我們手足無措，看護就說不要慌，她送走過很多人，她知道怎麼辦，然後要我們去找壽衣，她幫忙媽媽洗澡，換衣服。」

張阿留提到，確認母親離世後，他一邊將消息通報給家人，一邊按照看護的指揮處理後事，「我那個時候還覺得這個看護人真好，還跟她說多虧你了，還要謝謝她的。」

▼女看護坐在老太太的胸口。（圖／現代快報）

▲▼女看護「悶臉、坐胸」殘殺老太太　假善心幫辦後事「還敢賺禮金」。（圖／現代快報）

張阿英也說，一家人來到現場時，大家都是聽看護的指揮，因為她好像懂很多習俗，「她要嫂子煮雞蛋給我吃，說這是風俗，然後又要我們給她禮錢，我們當時都覺得是應該的，還對她心存感激。」

不過，小女婿張建東卻感到情況有異，於是馬上透過手機調閱了老太太房間內監視器的畫面，「監視器是我去安裝的，我們每個子女的手機上都有，但只有我這個主機有回放功能。」

看完了監視畫面後，張建東氣到發抖，馬上把畫面儲存起來，並通報給家人。從畫面中可以看到，看護在張阿留離開後，拿起毛巾蓋著老太太的臉部，持續一分鐘後，轉身把房門關起來，繼續用毛巾蓋著老太太的臉，接著爬上床，一屁股坐在老太太的胸口，並無視老太太不斷掙扎，還一手搖著扇子。

張阿留10點半曾來到房間查看，沒有發現異常於是離開，但張阿留一走，看護又爬上床，坐到老太太的胸口上，直到老太太沒有動靜，確認身亡後，才打電話通報家屬死訊。

張阿留指出，家人看了監視畫面後，都感到相當悲憤，馬上報了警，看護已經被警方帶走，但還是不知看護為何要殺害母親，「我們之間從來都沒有過矛盾衝突，也沒有其他仇怨，在我們家工作這段時間，雙方相處也很好，她表面上對我媽媽照顧很周到，我們對她也都很尊重，想不通她為什麼要這麼做！」

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