　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

泰籍移工飛車搶奪印尼看護皮包　新營警6小時逮捕到案

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警新營分局在白河區緝獲飛車行搶的泰籍犯嫌，起獲贓物及贓車，依法移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警新營分局在白河區緝獲飛車行搶的泰籍犯嫌，起獲贓物及贓車，依法移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警新營分局中山路，5月7日上午接獲1名印尼籍看護報案稱，她帶阿嬤訪友後返家途中，在新進路上被1名騎機車的男子行搶皮包，警方立即動員查緝，於循線於下午5時許在白河區逮捕泰籍犯嫌到案，起獲被搶皮包贓物等，全案依搶奪罪嫌送辦。

▲台南市警新營分局在白河區緝獲飛車行搶的泰籍犯嫌，起獲贓物及贓車，依法移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，1名在新營工業區工作的28歲泰籍男性移工，疑因缺錢花用，於7日早上7時許騎乘電動車至學甲區竊取1部機車後，騎贓車回新營區隨機尋找犯案對象，在新進路上看到騎乘電動輔助四輪車的印尼籍看護和阿嬤，心想警戒心不高且較無防備，竟然下手飛車行搶放在置物籃的皮包，搶走了現金1千多元和證件。

▲台南市警新營分局在白河區緝獲飛車行搶的泰籍犯嫌，起獲贓物及贓車，依法移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營分局接獲報案後，立即發動攔截圍捕並組成專案小組展開調查，在積極追查下，掌握嫌犯行蹤，於下午5時許在白河區趁嫌犯四處遊晃，順利追捕到案，起獲贓物及贓車，依法移送台南地檢署偵辦。

台南市新營分局指出，市黃偉哲市長指示，防疫無法律假期，治安工作絶不打折，不因新型冠狀病毒防疫工作而有鬆懈，新營警分局於案發後，全力查緝犯嫌，且為避免疫情衝擊，造成治安浮動的現象，加強轄區各金融機構、銀樓、彩券行、超商等處所巡邏防搶作為，嚴防治安事件再度發生。

・超美超好吃

ET快訊
宜蘭「平交道巨胸妹」夜宿海生館！海底隧道脫外套…超兇北半球掉
狼男姦殺哈日女「DIY整形逃亡」！刀剪厚唇針縫鼻..帥到忘了
快訊／羅志祥今晚21:45突襲回台！上海飛松山機場
LIVE／蔡英文正式啟動520人事佈局！宣布蘇貞昌續任閣揆
紀德艦輪機長、女士官「喝酒狂玩四腳獸」　3人撤職記2大過送辦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

劍青檢改再發聲明 籲司改會澄清陪審制無法解決殺警無罪

泰籍移工飛車搶奪印尼看護皮包　新營警6小時逮捕到案

大林郵局搶匪得手…「頭戴白色安全帽」奔逃！　民眾直擊：以為他在跑步

開賓士台南衝屏東辦萬元紓困！他哽咽嘆：向朋友借的…現在只靠國民年金

妻子棄他出走…久病男「悲留最後遺言」欲輕生！　警苦勸救回一命

登山男墜崖腐爛成白骨！警消探勘36天　13好漢翻山72小時帶祂回家

2子1孫都投身警界悍衛治安　73歲郭許金秀女士獲選南警模範母親

副艦長讓出房間供激戰？　「紀德艦四腳獸」發酵一夜逆轉變性侵

快訊／澎恰恰被爆「信用不佳」「企圖輕生」　赴北檢按鈴告周刊

快訊／長沙台商宴請500人+返台機票幫韓國瑜助選　國台辦補助636萬…7人起訴

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

拒絕攔查...駕駛心虛加速逃逸 「酒駕闖紅燈+自撞翻車」遭警逮

劍青檢改再發聲明 籲司改會澄清陪審制無法解決殺警無罪

泰籍移工飛車搶奪印尼看護皮包　新營警6小時逮捕到案

大林郵局搶匪得手…「頭戴白色安全帽」奔逃！　民眾直擊：以為他在跑步

開賓士台南衝屏東辦萬元紓困！他哽咽嘆：向朋友借的…現在只靠國民年金

妻子棄他出走…久病男「悲留最後遺言」欲輕生！　警苦勸救回一命

登山男墜崖腐爛成白骨！警消探勘36天　13好漢翻山72小時帶祂回家

2子1孫都投身警界悍衛治安　73歲郭許金秀女士獲選南警模範母親

副艦長讓出房間供激戰？　「紀德艦四腳獸」發酵一夜逆轉變性侵

快訊／澎恰恰被爆「信用不佳」「企圖輕生」　赴北檢按鈴告周刊

快訊／長沙台商宴請500人+返台機票幫韓國瑜助選　國台辦補助636萬…7人起訴

K聯賽今重啟閉門踢給亞洲榜樣　開幕戰全北現代對上水原三星

日職／中日龍史上最強洋投　郭源治擠下陳偉殷

幼童幼稚園中吊死…窗簾繩「詭異勒喉」窒息亡　官方通報：是意外！

中職／新莊有觀眾首戰　陳仕朋對決費爾本

成本2元！手作妹曬「神級遙控器盒」威炸...教學圖曝光　網跪：手癢了

史上最大徵收！「桃園航空城」先建後遷　民航局2025年可望完成第3跑道

川普勝利！　司法部撤銷前國安顧問「通俄門」刑事告訴

環保新政策！　積極推動隨袋徵收新吉工業區加入響應

防疫概念產業正夯　5G、無接觸服務、宅經濟需求高速增長

迪化街房東減租「能撐下去了」　本地客回籠！住戶：有空會多逛

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

社會熱門新聞

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

紀德艦性醜聞真相曝　輪機官酒後性侵

欠3000元遭9人虐死　家屬收關鍵影片

欠12萬！債主17年後臉書找人　磨利忍者刀刺穿他心臟

妻與前男友摩鐵8度激戰！他靠「這句話」逆轉結局

女兒遭「私刑」險死！母約談判...殺手突竄出狂砍報復

錢櫃先給200萬賠償　3罹難家屬害怕拒收

國台辦補助幫韓拉票　7台商涉賄選起訴

美魔女海削富商1億元脫產　法官打臉追回

「瑪莎拉蒂男」性侵高階女主管！二審案情大逆轉

亞洲波神告記者：已不信任對方人品！

國中妹傻傳「高清肉照」還赴約壞壞

探望兒子卻隔門摔倒昏迷　送醫不治死因待查

更多熱門

相關新聞

印尼女移工昏倒移民署協助平安返國

印尼女移工昏倒移民署協助平安返國

1名印尼籍失聯移工「阿妮」，響應移民署「擴大自行到案專案」，主動到案繳罰款，未料才辦完手續竟因病昏倒，經送醫需開刀手術治療，移民署人員積極協助，讓她順利獲得醫治，並平安返國，令安妮十分感激。

陸遠洋漁船被控虐待　印尼漁工向韓告狀

陸遠洋漁船被控虐待　印尼漁工向韓告狀

台東縣府籌措機票助印尼母子返國團聚

台東縣府籌措機票助印尼母子返國團聚

看護狠棄失智患者！落跑過程囂張PO網

看護狠棄失智患者！落跑過程囂張PO網

檳榔攤老闆門口聊天　2匪搶走金項鍊

檳榔攤老闆門口聊天　2匪搶走金項鍊

關鍵字：

泰勞搶奪印尼看護皮包新營

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

快訊／紀德艦海軍輪機官「酒後大戰」女士官

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

年輕妹胸口疑心染疫！一查罹患癌症

高圓圓「真實身材現形」　網驚：胖這麼多

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面