泰籍移工飛車搶奪印尼看護皮包　新營警6小時逮捕到案

▲台南市警新營分局在白河區緝獲飛車行搶的泰籍犯嫌，起獲贓物及贓車，依法移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警新營分局中山路，5月7日上午接獲1名印尼籍看護報案稱，她帶阿嬤訪友後返家途中，在新進路上被1名騎機車的男子行搶皮包，警方立即動員查緝，於循線於下午5時許在白河區逮捕泰籍犯嫌到案，起獲被搶皮包贓物等，全案依搶奪罪嫌送辦。

據了解，1名在新營工業區工作的28歲泰籍男性移工，疑因缺錢花用，於7日早上7時許騎乘電動車至學甲區竊取1部機車後，騎贓車回新營區隨機尋找犯案對象，在新進路上看到騎乘電動輔助四輪車的印尼籍看護和阿嬤，心想警戒心不高且較無防備，竟然下手飛車行搶放在置物籃的皮包，搶走了現金1千多元和證件。

新營分局接獲報案後，立即發動攔截圍捕並組成專案小組展開調查，在積極追查下，掌握嫌犯行蹤，於下午5時許在白河區趁嫌犯四處遊晃，順利追捕到案，起獲贓物及贓車，依法移送台南地檢署偵辦。

台南市新營分局指出，市黃偉哲市長指示，防疫無法律假期，治安工作絶不打折，不因新型冠狀病毒防疫工作而有鬆懈，新營警分局於案發後，全力查緝犯嫌，且為避免疫情衝擊，造成治安浮動的現象，加強轄區各金融機構、銀樓、彩券行、超商等處所巡邏防搶作為，嚴防治安事件再度發生。

・超美超好吃